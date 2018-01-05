15 tatil için geri sayım! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017-2018 Eğitim-Öğretim iş takvimine göre 15 tatil 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Sömestir tatili veya yarıyıl tatili, akademik yılın birinci döneminin ardından okullarda eğitim-öğretime verilen aradan sonra ikinci kanaat dönemi 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.

2018 - 2019 DÖNEMİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrencilerin yeni yıldan sonra merak ettiği konulardan biri 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim yılında okullar ne zaman açılacak sorusuydu. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

2018 yılına ait resmi tatiller aşağıda listelenmiştir.

= 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 15 tatil (yarıyıl) tatili

= 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

= 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

= 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

= 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

= 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

= 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

= 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

= 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

= 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

= 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

= 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

= 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

= 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

= 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

= 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

= 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

15 tatil ne zaman

yarı yıl tatili ne zaman

sömestır tatili ne zaman

okullar ne zaman kapanıyor

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER