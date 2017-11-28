Meraklı kutup ayısı böyle kaydedildi

Fransız fotoğrafçı Alexandre Martina, kutup ayılarının başkenti Kanada’nın Churchill kenti seyahatinde hayali olan kareyi yakaladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre aracına yaklaşan ayıyı fotoğraflayan Martina, “Bir kutup ayısına ilk kez bu kadar yaklaştım” diye konuştu.

Kutup ayısı

Alexandre Martina