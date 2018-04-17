Meral Akşener'den erken seçim açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasında yapılan toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, "Biraz evvel grup toplantıları yapıldı. Sayın Bahçeli'nin 26 Ağustos ile ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Eminim hepinizin kafasında 'İYİ Parti ne düşünüyor' diye bir soru vardır. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur" dedi.

Seçimin zamanında ya da erken yapılmasının kendileri açısından bir sorun olmayacağını kaydeden Akşener, "Sarayın büyük ve küçük ortağı neye karar verecek hep beraber göreceğiz" dedi.

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