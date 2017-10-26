Meral Akşener'den logo tartışmasına ilişkin açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Akşener bugün ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Akşener Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. İyi Parti yönetimi, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
AA'nın aktardığına göre; burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Akşener, şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, bugün kuruluşunu tamamladığımız İyi Parti Kurucu Genel Başkanı olarak, Kurucu Genel İdare Kurulu üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. İyi bir Türkiye’yi gerçekleştirmek için yola çıktık. Zaman göstermektedir ki ne zaman çizdiğiniz yoldan çıkıldı ise mutlaka ülke olarak acı bedeller ödemekteyiz. Siz, bir ömrü Türk Milleti’ne adadınız ve her şeyinizi milletimize bırakarak aramızdan ayrıldınız. Sizin bu fedakarlığınızı örnek alarak çalışacağız ve başaracağız. Size söz veriyoruz. Allah bizi utandırmasın. Ruhunuz şad olsun."
LOGO TARTIŞMASI
"Partisinin logo ve ambleminin tartışılmasına" ilişkin bir soruya ise Akşener, "İlgiye bağlıyorum. Yok farz edemiyor kimse. Asıl mesele bu." yanıtı verdi.
İyi Parti'nin dikkate alındığını belirten Akşener, bütün Anadolu'yu gezeceğini vurgulayarak, "Sandalyeler yerine ayakkabılar eskiyecek." dedi.
Akşener ve beraberindekiler, Anıtkabir ziyaretinden sonra Hacı Bayram Veli Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının "Ne dua ettiniz?" sorusuna Akşener, "Allah yolumuzu açık etsin, bizi utandırmasın, rızasından ayırmasın, vicdanlarımızdan ayırmasın diye dua ettim. Allah, inşallah eşit rekabet şansını bizlere nasip etsin." karşılığını verdi. "Bundan sonraki işiniz ne olacak?" sorusu üzerine Akşener, önce başkanlık divanını seçeceklerini, sonra da bir toplantı gerçekleştireceklerini bildirdi.
- meral akşener
- İyi parti
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