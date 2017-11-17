Meral Akşener'den seçim ittifakı açıklaması: CHP ile olmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme iddiaları, seçim ittifakı ve 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı konularında açıklamalarda bulundu.

Akşener, 2019 seçimlerinde 4 partinin aday çıkaracağını ve bu partilerin, AK Parti, CHP, HDP ve İYİ Parti olacağını söyledi. Akşener, MHP'nin aday çıkarmasını beklemediğini belirtti.

"CHP İLE İTTİFAKLIK OLMAZ, DP İLE MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMDE OLABİLİR"

Akşener ittifaklık konusunda CHP ile bir ittifaklığın Cumhurbaşkanlığı seçiminde olmayacağını belirtti, milletvekilliği seçiminde ise Demokrat Parti gibi küçük partilerle işbirliği içinde olabileceklerini söyledi.

Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

İYİ Parti, iyi gidiyor. Seçmene iyi geldi. Türkiye'ye iyi geldi. Ben ve arkadaşlarım iddia ile yola çıkmıştık. Batıda CHP ile AK Parti arasında tercihe zorlanan bir seçmen kitlesi var. Doğu ve güneydoğuda ise HDP ile ki onun ita amiri PKK, AK Parti arasında sıkışmış bir seçmen kitlesi var. Ben yaptığım gezilerde gözlemlerim şöyle oldu. Eskiden Anavatan diyelim ki iktidarda, sorun yaşayan seçmen DYP ve Refah'ın milletvekiline gidebilirdi. Batıda ise MHP'nin DSP'nin milletvekiline gidebilirdi. Bu iki seçmen kitlesi hem batıda hem güneydoğuda geçirgenlik de olmadığı için kutuplaşma da genişlemişti. Türkiye'ye huzur getirecek kardeşlik dilini ortaya koyabilecek. Daha seviyeli bir siyaset yapma anlayışını ortaya koyabilmek iddiası ile ortaya çıktık.

Bizim iddiamız, artı yola çıkışımızdaki gördüklerimiz doğru ki, bu havuz medyasının kalemşörleri bu kadar şiddetli bir yaylım ateşine tuttular. Bildiğiniz, kaleşnikofla ateş edildi. Rakip olarak görmeseler bu yapılamaz. Merkez medyada da yapılan açık oturumlarda bizden kimse olmuyor, öznesi İYİ Parti olan tartışma programlarına dönüştü. Bir taraftan küçümseniyor, madem tutmadı niye bu kadar saldırıyorsunuz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME İDDİALARI

Aydınlık gazetesinde bir yazar yazdı, ilginç olanı şimdi de Tayyip Bey'in proje partisi olduk. Benim görüşmem 7 Haziran sonrası bana yapılan iftira sonrası aramasıydı. Olsa söylerim ama yok. Herhangi bir görüşmem yok. O taraftan, bu taraftan bir görüşmem yok.

"BEN ERDOĞAN DÜŞMANI DEĞİLİM"

Ben sayın Erdoğan düşmanı değilim. Cumhurbaşkanı'nın başkaları tarafından dayak yemesini istemem ama Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye'nin tüm fertlerinin Cumhurbaşkanı olmasını istemem de hakkımdır.

"İP KONUSUNDA UZMANDIRLAR"

İp konusunda uzmandır, ip atma konusunda da uzmandır. İp konusunda uzmandırlar. Bizim partimizin ismi İYİ Parti. Ben kendisini hiç ciddiye almıyorum. (Semih Yalçın)

"GÖRÜLDÜĞÜ KADARIYLA 4 ADAYLI SEÇİM OLACAK"

Bu önemli bir soru. Bugün itibarıyla şunu şöyle yaparız deme imkanımız yok aslında. Şartlar neyi gerektirecek bilmiyoruz ama ben Cumhurbaşkanlığı seçimi hadisesinden baktığım zaman CHP kendi adayını çıkarmalı, biz çıkaracağız, MHP de keşke çıkarabilse ama anlaşılıyor ki çıkarmayacaklar, HDP kendi adayını çıkarmalı ve AK Parti de kendi adayını gösterecek. Çoklu aday seçmenin gerçekten oyunu isteyerek koyduğu bir alandır. Bu keşke olabilse ama görüldüğü kadarıyla 4 adaylı seçim olacak. CHP ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ittifak yolu arar mısınız derseniz, çok açık bir şekilde 'hayır'derim. Beni aday olarak arkadaşlarımız arzu ediyor. Ben iddialı bir insanım. Evet adayım ama parti kurullar tartışacak. İddialı bir adayım. 100 bin imza ile gelecek bir adayım ama kararı tartışarak alacağız.