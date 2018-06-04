İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Eskişehir Odunpazarı’nda halka hitap etti. Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:
- Bunlar Atatürk’ü sevmezler. Cumhuriyet’in kuruluş iradesinden hoşlanmazlar. Bunlar 2002’de şartların getirdiği bir sonuç olarak işbaşına geldiklerinde devleti yönetmek yerine ele geçirmeyi öne koydular. “Devlet eşittir asker” kabul ettikleri için, “Devlet eşittir yargı” kabul ettikleri için ilk hedefleri ordu oldu. FETÖ elebaşı ile el sıkıştılar. Ortak noktaları, bu ülkenin kuruluş felsefesine duydukları alerjiydi.
- Aynı odada 4 polis oturuyorsa, 1 tanesi diğerlerini takiple görevli. İsimsiz ihbarlarla insanların korkutulduğu, insanların açlıkla tehdit edilip her şeye baş eğmesinin sağlandığı bir ülkedeyiz. 24 Haziran’da buna ya “Dur” diyeceğiz ya “Geç” diyeceğiz ve kaybedeceğiz.
- Hedefimiz, bu yorgun ve geveze şoförü evine gönderip en hızlı şekilde hukukun üstünlüğünü, adaleti tesis etmeyi ve parlamenter demokrasiye dönüşü sağlamak.
- 24 Haziran’da bu iklimin değişebilmesi için, çocuk istismarının, şiddetin ortadan kalkması için, liyakatın önde olabilmesi için, “Bendensin”, “Sendensin” ayrımına son verebilmek için 24 Haziran’da bu geveze ve yorgun şoförün evine gönderilmesi gerekiyor. Asla ve kat’a Türkiye’de diktatörlüğün yerleşmesine izin vermeyeceğime şeref sözü veriyorum.
- Türkiye dayanışma fonunu kuracağımızı ilan ettik. İşsiz gençlere iş bulana kadar 500 TL vatandaşlık maaşı bağlayacağımızı söyledik. Bunu söyleyince ortalık karıştı. Suriyelilere 150 milyar Türk Lirası ödendi. Şimdi buradan dış politika anlamında şunu söyleyeyim; biz Suriye ile sorunlarımızı düzelteceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine geri göndereceğiz. Arkadaşımız Emevi Camii’nde namaz kılamadı ama ben söz veriyorum 2019’un ramazan ayında mültecilerimizin gittiği Suriye’de onlarla birlikte iftar yapacağız inşallah.
- Bu kadar çok konuşan bir siyasetçi, bugün ekonomimizin içinde bulunduğu şartların sorumlusudur. Merkez Bankası niçin oturur orada? Para politikalarını Türkiye’nin lehine organize etmek için. Ama Merkez Bankası Başkanı damadın arkadaşı olup ekonomiyi yönetemezse, işte dolar bugün buralarda olur.
- ABD’de çiftçi 93 sente mazot kullanıyor. 1 dolar bile değil. Siz 6 liraya. Buna beraber çözüm bulacağız.
Gazete Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre Akşener, akşam ise Ankara’da partisinin milletvekili adayı Gökhan Beker’in düzenlediği iftara katıldı. Yaklaşık bin kişinin yer aldığı iftarda konuşan Akşener, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yapılan başkanlık değişikliğine de değinip “Nasıl Fenerbahçe delegasyonu ‘Yeter’ demişse, 24 Haziran’da da bu millet ‘Tamam’ diyecek ve bu yolsuzluk ve zulüm sona erecek” dedi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.