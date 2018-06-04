İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Eskişehir Odunpazarı’nda halka hitap etti. Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

- Bunlar Atatürk’ü sevmezler. Cumhuriyet’in kuruluş iradesinden hoşlanmazlar. Bunlar 2002’de şartların getirdiği bir sonuç olarak işbaşına geldiklerinde devleti yönetmek yerine ele geçirmeyi öne koydular. “Devlet eşittir asker” kabul ettikleri için, “Devlet eşittir yargı” kabul ettikleri için ilk hedefleri ordu oldu. FETÖ elebaşı ile el sıkıştılar. Ortak noktaları, bu ülkenin kuruluş felsefesine duydukları alerjiydi.

- Aynı odada 4 polis oturuyorsa, 1 tanesi diğerlerini takiple görevli. İsimsiz ihbarlarla insanların korkutulduğu, insanların açlıkla tehdit edilip her şeye baş eğmesinin sağlandığı bir ülkedeyiz. 24 Haziran’da buna ya “Dur” diyeceğiz ya “Geç” diyeceğiz ve kaybedeceğiz.

- Hedefimiz, bu yorgun ve geveze şoförü evine gönderip en hızlı şekilde hukukun üstünlüğünü, adaleti tesis etmeyi ve parlamenter demokrasiye dönüşü sağlamak.

- 24 Haziran’da bu iklimin değişebilmesi için, çocuk istismarının, şiddetin ortadan kalkması için, liyakatın önde olabilmesi için, “Bendensin”, “Sendensin” ayrımına son verebilmek için 24 Haziran’da bu geveze ve yorgun şoförün evine gönderilmesi gerekiyor. Asla ve kat’a Türkiye’de diktatörlüğün yerleşmesine izin vermeyeceğime şeref sözü veriyorum.

- Türkiye dayanışma fonunu kuracağımızı ilan ettik. İşsiz gençlere iş bulana kadar 500 TL vatandaşlık maaşı bağlayacağımızı söyledik. Bunu söyleyince ortalık karıştı. Suriyelilere 150 milyar Türk Lirası ödendi. Şimdi buradan dış politika anlamında şunu söyleyeyim; biz Suriye ile sorunlarımızı düzelteceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine geri göndereceğiz. Arkadaşımız Emevi Camii’nde namaz kılamadı ama ben söz veriyorum 2019’un ramazan ayında mültecilerimizin gittiği Suriye’de onlarla birlikte iftar yapacağız inşallah.

- Bu kadar çok konuşan bir siyasetçi, bugün ekonomimizin içinde bulunduğu şartların sorumlusudur. Merkez Bankası niçin oturur orada? Para politikalarını Türkiye’nin lehine organize etmek için. Ama Merkez Bankası Başkanı damadın arkadaşı olup ekonomiyi yönetemezse, işte dolar bugün buralarda olur.

- ABD’de çiftçi 93 sente mazot kullanıyor. 1 dolar bile değil. Siz 6 liraya. Buna beraber çözüm bulacağız.

Gazete Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre Akşener, akşam ise Ankara’da partisinin milletvekili adayı Gökhan Beker’in düzenlediği iftara katıldı. Yaklaşık bin kişinin yer aldığı iftarda konuşan Akşener, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yapılan başkanlık değişikliğine de değinip “Nasıl Fenerbahçe delegasyonu ‘Yeter’ demişse, 24 Haziran’da da bu millet ‘Tamam’ diyecek ve bu yolsuzluk ve zulüm sona erecek” dedi

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