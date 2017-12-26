İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taşeron işçilerle ilgili KHK ile getirilen düzenlemeyi eleştirdi. Twitter'da yaptığı açıklamada, "Taşeron işçilerin kadroya alınması doğrudur ama zaten bütün partiler bunu istiyor; getirsenize Meclis’e" diyen Akşener, işçi alımında yapılacak mülakatı eleştirerek, "AKP’den kâğıt getirmeyen adamın alınması mümkün mü? Hayır. Dürüst olun, yandaş kayırmayın" dedi.

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