Meral Akşener: İş kurmak isteyen gençlerimize 50 bin Türk lirası vereceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün itibarıyla bir ayını tamamlamış bir siyasi partiyiz. Projelerimizi de insanlarımızı dinleyerek yapacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Akşener, beraberindeki partililerle eski Mardin'deki 1. Cadde esnafına ziyarette bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Tarihi bir konakta partililerle yemekte buluşan Akşener, ardından Duyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret etti ve başrahip Gabriel Akkurt'tan manastır hakkında bilgi aldı.

AA'nın haberine göre daha sonra bir otelde partililerle bir araya gelen Akşener, yaptığı konuşmada, "parti olarak Türkiye'ye, kadınlara ve dezavantajlılara iyi geleceklerini" söyledi.

Partilerinde yer almak isteyenlerin görüşünü, mezhebini, etnik grubunu sormadıklarını belirten Akşener, Türkiye’nin bekasına, milli birliğine, beraberliğine ve Cumhuriyet değerlerine saygı duyan herkesin İYİ Parti’nin ceketini giyebileceği bir siyasi hareket kurduklarını kaydetti.

Partisinin kadrolarında yer alan arkadaşlarının kendi gözünde birer kahraman göründüğünü, vatandaşın gözünde de birer kahraman olacaklarına inandıklarını ifade eden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibariyle bir ayını tamamlamış bir siyasi partiyiz. Projelerimizi de insanlarımızı dinleyerek yapacağız. Hem kendi adıma hem de arkadaşlarım adına size söz veriyorum; sizlerin hiçbirini aldatmayacağım. Edirne'de olduğu gibi, Mardin'de olduğu gibi önce sizi dinleyeceğiz. Sonra birlikte oturup karşılıklı konuşacağız. Var olan her problemi birlikte düşünüp birlikte çözeceğiz. Bu kadar net, açık, dürüst bir iletişimi birlikte kurduğumuz takdirde ben Türkiye'nin çözemeyeceği problemi olduğuna inanmıyorum."

Akşener, işsizliğin önüne geçecek adımları atarak gençlere istihdam yaratılmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Üniversiteden mezun olanlara destek sunacaklarını anlatan Akşener, şöyle konuştu:

"Üniversiteden mezun olan, işini yapmak isteyen, bir fikri olan, iş kurmak isteyen gençlerimize 50 bin Türk lirası bir desteğin devlet eliyle verilebilmesi için ekonomiden sorumlu arkadaşlarımıza talimat verdim. İYİ Parti ekonomide gençlere güvenecek, onların arkasında duracak ve o fikirlerin hayata geçmesi için iş kurmanıza yardım edecek."

Meral Akşener: İş kurmak isteyen gençlerimize 50 bin Türk lirası vereceğiz