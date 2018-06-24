Meral Akşener, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığ seçiminde kurucusu olduğu İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı. Meral Akşener bir dönem akademisyenlik yaptıktan sonra, ilk olarak 1995 yılında DYP'den milletvekili olarak Meclis'e girdi. Meral Akşener'in yaşamına dair detaylar haberimizde.

MERAL AKŞENER KİMDİR?

Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğdu. Babasının adı Tahir Ömer, annesinin adı Sıddıka'dır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

Yıldız, Kocaeli ve Marmara Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi. Akşener, evli ve 1 çocuk annesidir.

1995 ve 1999 Türkiye genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi (DYP) milletvekili olarak meclise giren Akşener, 1996 ve 1997 yılları arasında Necmettin Erbakan tarafından kurulan koalisyon hükûmetinde içişleri bakanı olarak görevini sürdürmüştür. 2007, 2011 ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili olarak meclise girmiştir. Kasım 2015 genel seçimlerinde partisinden milletvekili adayı gösterilmemiştir. 25 Ekim 2017'den itibaren kendisinin liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin genel başkanıdır. 24 Haziran 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin cumhurbaşkanı adayı oldu.