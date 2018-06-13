İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, NTV'de soruları yanıtlıyor.
"BENİM BİR İTİRAZIM VAR"
Kandil’e yönelik başlatılan operasyona ilişkin, "Terör örgütlerine karşı Türk devletini herhangi bir önlem amaçlı ya da onları imha amaçlı bir davranış ortaya koyması halinde biz bunu sorgulamayız. Elbette ki bu kararın arkasında oluruz. Ancak benim bir itirazım var bir yere. Hem dış politikadaki her şey hem de terör mücadelesindeki her şey, iç politikanın öznesi olmamalıdır. Maalesef bu dediklerim Türkiye’de iç politikanın öznesidir. Davulla zurnayla terör mücadelesi yapılmaz. İşte biz gittik, geliyoruz, geleceğiz. Aynı şey Afrin’de olmuştu. Bu şehit sayısını artırır. Harekat planı bilindiği zaman karşınızdaki terör örgütü tedbir alır vesaire vesaire. Bütün bu konuşmalardan ortaya çıkan iç politikanın öznesi olma halidir ki bu çok yanlış bir şey. " dedi.
Meral Akşener, "Kendi açımdan şöyle diyebilirim sayın Erdoğan’a; Habur rezaletini ben yapmadım. Oradaki çadır mahkemelerini ben kurdurmadım. 2010 yılında çadır mahkemelerinde Atatürk’ün resmi ve Türk bayrağı çıkarıldı. Oradan bir öğrencim aradı. Oktay Vural üzerinden Adalet Bakanı’na soru olarak sordurdum. Böyle bir rezaleti yani teröristler rahatsız olmasın diye bunlar çıktı. Yaz kızım dendi. Hendeklerin kazılmasına müsaade etmedim. Sonrasında hadi bu hendekler doldurulsun diye mücadele yapıldı. O mücadelede 726 şehidimiz var. Türkiye unuttu, bu arkadaş da unuttu. Eğer şehidi rakam gibi görürseniz olmaz." ifadesini kullandı.
Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:
"YÖK'Ü KAPATACAĞIM, TRT'Yİ SATACAĞIM"
"Benim açımdan 2. turda da Millet İttifakı'nda dayanışma devam eder. Millet İttifakı'nın Meclis'te de devam etmesi gerekiyor. TİKA'yı kapatacağız diye bir beyanım yok. YÖK'ü kapatacağımı ve TRT'yi satacağımı söyledim."
Meral Akşener, "Sayın Erdoğan her şeyi biliyor. Müfredat biliyor, ekonomiyi yönetmeyi biliyor. Ben ekonomistleri yöneteceğim, ekonomileri değil. Faizi indir-kaldır diyemez seyasetçi." ifadesini kullandı.
"AKLINIZA NE GELİYORSA İTHAL EDİLİYOR"
"Türkiye'de uzun süredir bir şey üretilmiyor" diyen Akşener, "Hem tarım hem de sanayi gitti. 70 milyar dolarlık varlık satıldı. 453 milyar dolar borç alındı. Bir tane fabrika yapıldı mı hayır. İstihdam yönelik insaatın dışında bir sektör tercih edildi mi hayır. Türkiye kendine yeten bir ülke idi. Şimdi aklınıza ne geliyorsa ithal ediliyor. Böyle bir acayiplik var. Önce tarımı kalkındıracaksınız. Kürek çeken değil, dümen tutan devlet. " ifadesini kullandı.
"BİZ EN HAZIRLIKLI SİYASİ PARTİYİZ"
Akşener, "Biz en hazırlıklı siyasi partiyiz. Kurulmamız 7-8 ay oldu. Çok iy ibir ekonomik kadromuz var. Bazılarını biliyorsunuz. Çokiyi bri hukuk kadromuz var. Askari ücret Türkiye'de yoksulluk sınırının altında. Türkiye yoksullaştırılıyor. Bu istismar üzerinden siyasi rank sistemi var. Bizim yapabileceğimize inanılıyor. Biz slogan şeklinde söylemiyoruz. Hepsinin arka planı var." dedi.
BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI
Akşener, "Balyoz, Ergenekon ve FETÖ'den dolayı ordu darma dağın edildi ama buna rağmen ayakta duruyor. Bunların düzenlenmesi, GATA'nın açılması, akademilerin açılması birinci önceliğimizdir. O çocuukları FETÖ'ye kaptırdıysanız suç sizindir. Bugün ertesi gün bedelli, çıkartırım dersem yalan olur. " dedi.
"KENDİLERİNİ KÜRTLERİN SAHİBİ SAYANLAR VAR"
"Kürt sorunu var derseniz bunun sorunu siyasidir" diyen Akşener, "Federasyonu, özerkliği, ayrılmayı tartışırsınız. Ekonomi, sosyal ve özgürlükler anlamında.. Bu devleti yönetenler zulümde eşit davranır. Türkiye bir sahtekarlar cenneti oldu. Kendilerini Kürtlerin sahibi sayanlar var." ifadesini kullandı.
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