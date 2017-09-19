Meral Akşener yeni parti için tarih verdi

MHP'den ihraç edilmesinin ardından yeni parti çalışmalarına devam eden Meral Akşener, Fox TV'de katıldığı Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.
Akşener, "Ekim ayının 15'inde parti çalışmalarını tamamlayacağız." dedi. Akşener, parti çalışmaları için, "Bir siyasi parti kurmak, işletme kurmak gibiymiş. Çok teknik işleri var, onları yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"BİNA BULMAKTA ÇOK ZORLANDIK"
Akşener, "Tarih verememek çok zor geliyor. Bina bulmakta çok zorlandık. Bulduk, kiraladık. Her şeyi şeffaf halde götürdüğümüz için kiralayan için de sorun yok" diye konuştu.
FETÖ ile yeterince mücadele edilmediğini öne süren Akşener, seçilmesi durumunda, hiç kimsenin devlet içinde yapılanmaya cesaret edemeyeğini söyledi.
Akşener'in açıklamaları şu şekilde;
"PARTİNİN İSMİNİ BEN DE BİLMİYORUM"
Partinin ismini gerçekten belirlemedik daha. Bir ajans çalışıyor. Bu hafta itibarıyla bitirecek gibi görünüyor. Ben de bilmiyorum. Net değil. Koray Aydın, programda şunu söyledi, "Bu gibi isimler üzerinde çalışıyoruz" dedi.
"PARTİMİZİN KURULUŞUNU BAŞKENTİMİZ ANKARA'DA YAPACAĞIZ"
Samsun'da elbette bir program yapacağız ama 15-16-17 (Ekim) veya daha önce, partimizin kuruluşunu başkentimiz Ankara'da yapacağız.
ADAY OLACAK MI?
(2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?) Arkadaşlarım onu istiyorlar ama esas olan milletin gönlünde ne olduğu. Ona bakacağız elbette. Partimiz kurulsun, yetkili kurulumuz desin, ondan sonra onu uygulamak benim görevim.
- meral akşener
- yeni parti
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Misafir 1 saat önceMeraklar bekliyoruz, Türkiye'yi kucaklayacak bir oluşum olmasını dilerim.00
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Misafir 1 saat önceSizden çay partisi bile olmaz..00
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Misafir 1 saat önceBuBayanin Bir 15 Takindisi varya Allah sonunu Hayirli etsin.15 den sonrada Basbakan olacakti00