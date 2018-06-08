İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in seçim kampanyasına destek için banka hesabına para yatırdı.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Dervişoğlu’na İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı Yıldırım Ulupnar da eşlik etti. Dervişoğlu, İzmir’de birinci parti çıkmalarının kimse için sürpriz olmaması gerektiğini belirterek, “AK Parti 2002’de yüzde 18 oy almıştı. Yüzde 18’in üzerine koymak için İzmir’e ne yapmıştır? AK Parti 24 Haziran’da yüzde 18 alırsa öpsün başına koysun” dedi.

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