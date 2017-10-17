Meral Kaplan bakıcısının saldırısına uğradı

Oyuncu Meral Kaplan çocuk bakıcısı tarafından darp edildiğini iddia etti. Olayla ilgili Show Haber'e konuşan, Meral Kaplan bakıcıyı şikayet ettiğini söyledi.

Güzel oyuncu annesinden bile ayırt etmediği, 3 yaşındaki kızını emanet ettiği Moldovalı bakıcısı tarafından saldırıya uğradığını iddia edip şikayette bulundu.

"BENİ ODAYA KİLİTLEDİ"

Bakıcısıyla yollarını ayırmak istediğini belirten Kaplan yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: " Bakıcımla çalışmak istemediğimi söyledim. Beni ittirdi, başım betona çarptı, ardından kalktım vazo gibi porseleni kafama indirdi. Bir saat sürdü bu çekişme, polise gitmemem için beni odaya kilitledi. Çığlıklarımı duyan komşularım beni kurtardı.' açıklamasını yaptı.

Ayrıca 'Duymayan Kalmasın' programına da konuşan Meral Kaplan, bakıcı kendisini darp ederken eşinin izlediğini öne sürdü. Kaplan, "Beni en çok üzen şey eşimin bu duruma tepkisiz kalmasıydı. Yıllardır o kadınla birlikte üzerimde hakimiyet kuruyordu. Canımı zor kurtardım, eşim de oturdu izledi. Daha sonra bakıcı benden özür diledi. Şu an sinirlerim çok bozuk, yaşadıklarımın hepsini anlatamıyorum. Anlattıkça ağlıyorum. Daha sonra hepsini anlatırım" ifadelerini kullandı.

Meral Kaplan'ın bu olaydan sonra 2011 yılında evlendiği Erkan Kahnioğlu ile boşanmaya karar verdiği iddia edildi.

Meral Kaplan