Meral Kaplan'dan 2 milyon liralık boşanma davası

Günaydın'ın haberine göre Amerikalı aktris Cameron Diaz'a benzetilen Meral Kaplan'la işadamı Erhan Kanioğlu 2011'de evlenmişti. Çiftin bir kızı oldu ancak mutlulukları uzun sürmedi.

Kaplan, sosyal medyada kızıyla bir paylaşımda bulundu ve "Bundan böyle minik kızımla ben varız ve yolumuza beraber devam edeceğiz" diye yazdı. Kısa sürede paylaşımını kaldırdı ve eşiyle olan tüm kareleri sildi.

Kaplan geçen hafta da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek 60 yaşındaki Moldovalı bakıcısının kendisini darp ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Bir televizyon programında konuşan Kaplan, "Bakıcımız 60 yaşındaydı. Ayrılmak istiyordu. Ben de 'Sen yavaş yavaş ayrıl, biz de başka birini bulalım' dedim. Beni ittirdi, başım betona çarptı. Ardından kalktım, vazoyu kafamda kırdı. Bir saat sürdü bu çekişme. Polise gitmemem için beni odaya kilitledi. Çığlıklarımı duyan komşularım beni kurtardı. Bakıcım beni darp ederken eşim de beni izledi. Beni en çok üzen şey eşimin bu duruma tepkisiz kalmasıydı. Yıllardır o kadınla birlikte üzerimde hâkimiyet kuruyordu. Canımı zor kurtardım. Daha sonra bakıcı benden özür diledi" dedi.

AYLIK 10 BİN TL NAFAKA

Kaplan, iş adamına İstanbul Aile Mahkemesi'nde avukatı Gülgün Çavuşoğlu aracılığıyla boşanma davası açtı. Bakıcıdan şikâyetçi olan Kaplan'ın dava dilekçesinde "Bakıcım tarafımdan darp edildim. Eşim beni korumadı. Hatta ona yardım etti" diyerek, 1 milyon lira maddi 1 milyon lira manevi tazminat istedi.

Eşinin 6 ay kızına, akrabalarına ve kendisine yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı aldırdı. Kaplan, velayetini istediği kızı için 5 bin lira iştirak nafakası, kendisi için de 5 bin lira tedbir nafakası olmak üzere toplam aylık 10 bin lira nafaka talebinde bulundu.

Kaplan eşinin 10 yıldır yardımcısı olan 60 yaşındaki Moldava uyruklu bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü de boşanma davası dosyasına delil olarak sundu. "Kızımın velayeti bana verilsin" talebinde bulundu.

Meral Kaplan