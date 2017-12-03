Meral Kaplan ve eşi Erhan Kanioğlu'nun yaşadığı dubleks evin katları ayrıldı

Eski oyuncu Meral Kaplan ile iş adamı Erhan Kanioğlu 2011’de evlendi. Çift, kızları Ela’nın dadısı yüzünden bir ay önce kavga etti.Posta'nın haberine göre, dadı tarafından dövüldüğünü iddia eden Meral Kaplan, “Eşim kavgada beni korumadı, bana vuran bakıcıya yardım bile etti” dedi.

Eşine boşanma davası açtı, 2 milyon lira tazminat istedi. Erhan Kanioğlu’na mahkemeden altı ay uzaklaştırma kararı çıkarttı.

KOMŞU OLDULAR!

Meral Kaplan mahkeme kararına rağmen eşi Erhan Kanioğlu ile aynı evde yaşıyor. İstanbul-Ulus’ta oturdukları lüks dubleks daire ‘yasağa’ göre yeniden düzenlendi.

Meral Kaplan evin alt katını, Erhan Kanioğlu ise üst katı kullanıyor. Girişler ayrı. İki daireyi birleştiren kapı ise kilitlendi. Erhan Kanioğlu kızını kendi katında görüyor.

Meral Kaplan

Erhan Kanioğlu