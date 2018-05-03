Merasim Sokak'taki terör saldırısınının faillerinden PKK'lı teröristi 47 yaşındaki Menafi Beyazıt'ın Şırnak'ta öldürüldüğü ortaya çıktı. Terör örgütüne yakın bir internet sitesinde "HPG Botan'ı andı" başlığıyla yayınlanan haberde Beyazıt'ın öldürüldüğü duyurulmuş oldu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi İpek'in aktardığı bilgilere göre, Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin öldüğü terör saldırısınının iddianamesinde şüpheliler arasında adı geçen terör örgütü PKK'nın sözde askeri konsey üyesi Dr. Savaş Botan kod adlı Menafi Beyazıt'ın 27 Temmuz 2017'de Şırnak kırsalındaki operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı. Terör örgütüne yakın bir internet sitesinde "HPG Botan'ı andı" başlığıyla yayınlanan haberde Beyazıt'ın öldürüldüğü duyurulmuş oldu. 1993 yılında PKK'ya katılan 47 yaşındaki teröristin hava harekatı sırasında öldüğü belirtildi.



29 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 61 KİŞİ DE YARALANMIŞTI

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri lojmanların yakınında bulunan Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da askeri servis araçlarının geçişi sırasında bomba yüklü bir otomobille gerçekleştirilen saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü PKK'nın paravan birimi TAK üstlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, canlı bomba saldırısını düzenleyen Abdulbaki Sömer'in yanı sıra KCK/PKK'nın liderleri Cemil Bayık, Murat Karayılan ile PYD'nin eski lideri Salih Müslim'in de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açmıştı. Şüpheliler arasında terörist Menafi Beyazıt da bulunuyordu.

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