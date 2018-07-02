Mercedes A Serisi'ni tamamen yeniledi, işte fiyatı

Mercedes-Benz 2012 yılında tamamen yenileyerek farklı bir segmente taşıdığı A Serisi'ne 6 yıl sonra önemli bir dokunuş daha gerçekleştirdi. Tasarım ve teknik özelliklerin yenilendiği yeni A serisine Türkiye'de ilk kez araç içi bilgi ve eğlence sistemi MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) da eklendi.
Türkiye'ye şimdilik A180d dizel ve A200 benzinli olarak iki versiyonla gelen araçta Style, Progressive ve AMG olmak üzere üç farklı donanım seviyesi bulunuyor. Fiyatlar 193 bin 400 liradan başlarken, donasnıma göre 222 bin 500 liraya kadar çıkıyor.
Mercedes, A200 versiyonunda 1.33 litre hacime ve 163 beygir güce sahip yeni motorunu da ilk kez görücüye çıkardı. Araç bu yeni motorla 0-100 km hızlanmasını 8 saniyede gerçekleştirirken, 100 km'de 5.1 litre yakıt tüketiyor.
Dizel cephesinde kullanılan 1,461 cc hacime sahip motor ise 116 beygir güç üretiyor. Bu aracın yakıt tüketimi de 100 litrede 4.1 litre.
Yeni A serisi önceki versiyona göre 12 cm daha uzarken, 3 cm genişledi. Bagaj hacmi ise 29 litre artışla 370 litreye çıkarıldı.
"LİDERLİĞİ KORUMAYI HEDEFLİYORUZ"
Düzenlenen basın lansmanında konuşan Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, geçtiğimiz yıl globalde Mercedes-Benz satışlarının 2,3 milyon adede ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 9,9 büyüme gerçekleştirdiğini ve premium segmentte lider olduğunu söyledi.
Türkiye’de de premium segmentte 25 bin 588 adetlik satış rakamıyla ilk sıradaki yerlerini koruduklarını ifade eden Bekdikhan, "2018 yılına da önceki yıllardaki başarılarımızı sürdürme kararlılığı ile başladık. Son yıllardaki başarılarımızın en önemli aktörlerden biri olan A-Serisi’nin yenisini satışa sunarak bu yıl da hem premium kompakt sınıfta hem de premium otomobil pazarındaki liderliğimizi korumayı hedefliyoruz." dedi.
Yeni A-Serisi'nin kendi segmentinde güvenlik ve teknolojik standartları ile yeni bir çığır açacağını belirten Bekdikhan, aynı zamanda Las Vegas'ta düzenlenen CES Fuarı'nda görücüye çıkan MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) uygulamasını da ilk defa Türkiye’ye getirdiklerine dikkat çekti.
MBUX'in kişiselleştirilmiş bir altyapı olduğunu ifade eden Bekdikhan, kullanıcı ile etkileşime geçebildiğini ve sözlü olarak çok sayıda komut verilebildiğini kaydetti.
MBUX, dokunmatik ekran, orta konsola entegre touchpad ve direksiyona entegre dokunmatik kumanda tuşları olmak üzere üç farklı dokunmatik ara yüz üzerinden
kumanda ediliyor.
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