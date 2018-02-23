Mercedes-Benz E300 Coupe inceleme

Mercedes'in yeni E serisi, hem görsel hem de teknik anlamda firmanın titizliğini ve kalite yaklaşımını sonuna kadar hissettiriyor. Büyüyen boyutlarıyla Coupe kavramının sınırlarını zorlayan E300 Coupe, iki kapılı olmasına rağmen arka tarafta cömert bir yaşam alanı sunuyor. Cem Sünbül, markanın bu modelini ağırlıklı olarak teknolojik açıdan Habertürk sosyal medyasında canlı yayında inceledi. Bu videoya aşağıdaki pencereden ulaşabilir, dilerseniz Facebook'tan direkt izleyebilirsiniz. Araçla ilgili diğer detayları ise Habertürk için yazının devamında kaleme aldı.

Görkemli bir ailenin yarı sedan yarı sportif çocuğu olan E300 Coupe, neredeyse bir sedan kadar geniş bir iç hacme sahip. Bunu en iyi arka koltuklarda hissediyorsunuz. Ortalama boydaki biri için diz mesafesi gayet yeterli.

Ön tarafa geçtiğinizde ise dikkatinizi, yüksek çözünürlüklü 2 adet 12 inçlik ekran hapsediyor. Görüntü kalitesi son derece net olan bu ekranlarda veri akışını "Klasik", "Sportif" ve "Modern" gösterge stillerinden dilediğinizi seçerek takip edebilirsiniz.

Yüksek malzeme kalitesi ve konfor

Otomobilin iç mekanında kullanılan deri kaplama ve krom alaşımların kalitesi son derece yüksek. Gözeneklerdeki alüminyum malzeme, iç mekanı daha da kalifiye gösteriyor. Bu noktada meraklısı için ahşap malzeme opsiyonu da sunulmuş.

2 litrelik 245 beygir gücünde 4 silindirli bir motora sahip olan E300 Coupe, pürüzsüz ve çevik bir sürüş deneyimi sunuyor. Dokuz vitesli 9G-TRONIC otomatik şanzıman sayesinde hem vites değişimi hızlanıyor hem de geçişler daha yumuşak bir hale geliyor. Bu da özellikle uzun yolda gayet berrak bir sürüş keyfi demek oluyor.

Güvenli sürüş yardımcıları

Akıllı sürüş teknolojileriyle donatılan E300 Coupe, pek çok durumda önce sürücüyü ikaz ediyor ardından da çeşitli desteklerle olası bir kazayı önlemek için harekete geçiyor. Özellikle Aktif Fren Yardımcısı ve Konsantrasyon Kaybı Yardımcısı gibi destekler, sürüş güvenliği açısından kritik değer taşıyor. Yalnızca yolcu koltuğu için kurgulanan Pre-Safe Sistemi de, tehlikeli sürüş durumunda yolcu koltuğunun yanaklarını şişiriyor, kemerleri daha gergin hale getiriyor ve camları kapatarak muhtemel bir çarpışma için yolcunun konumunu en uygun pozisyona getiriyor.

AMG donanımıyla gelen E300 Coupe, lüksü performans ile son derece başarıyla buluşturmuş. Sportif yapısı, yüksek konfor ve geniş iç hacmi ile meraklısının gözü kapalı tercih edeceği elegan bir Coupe konumunda. Tavsiye edilen satış fiyatı ise an itibarıyla 456.300 TL.

Teknik Bilgiler

Yakıt tipi Süper Plus

Silindir 4

Silindir hacmi 1991 cm³

Performans 180 kW (245 PS)

Vites 9 ileri oranlı otomatik şanzıman

Hızlanma 6,5 saniye (0-100 km/s)

Azami hız 250 km/s

Tüketim Bilgileri, CO₂ Emisyon Değeri ve Enerji Verimliliği

Yakıt tüketimi şehir içi: 8,4 - 8,9 litre/100 km

Yakıt tüketimi şehir dışı: 5,3 - 5,9 litre/100 km

Yakıt tüketimi ortalama: 6,4 - 7,0 litre/100 km

CO₂ emisyonu ortalama: 147 - 160 g/km