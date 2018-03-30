Magazin ve cemiyet dünyasının modasever isimlerini Zorlu PSM’de buluşturan etkinlik Belma Özdemir, Deniz Berdan, Mehtap Elaidi, Nihan Buruk, Cihan Nacar ve Atelier Kikala defilelerine sahne oldu. Transparan detaylı birbirinden iddialı tasarımlar izleyenlerin beğenisini topladı.

Cihan Nacar defilesinde popçu Merve Özbey de podyuma çıktı.

İSTANBUL'DA MODA ŞOV

Birbirinden ünlü tasarımcıları ağırlayan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’daki defileleri sosyeteden modasever isimler de izledi. İstanbul’da moda rüzgârları estiren Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, ikinci gününde birbirinden ünlü tasarımcı- ları ağırladı. Belma Özdemir, Mehtap Elaidi, Deniz Berdan, Nihan Buruk’un koleksiyonlarını görmek için Zorlu PSM’ye gelen sosyetenin ünlü kadınları, defileleri en ön sıradan izledi.

Deniz Berdan ve kızı Begüm Berdan’ın 80’li ve 90’lı yıllardan esinlenerek hazırladığı “Kendin olmanın güzelliğini keşfetti” temalı 45 parçalık kreasyon davetlilerin beğenisini kazandı. Nihan Buruk ise 70 parçadan oluşan “La Nuit” isimli koleksiyonuyla göz kamaştırdı. Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi, 90 yaşında bir kadından yola çıkarak hazırladığı koleksiyonuyla modaseverlerin karşısına çıktı.

Fotoğraflar: Onur AYDIN