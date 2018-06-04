İHA'da yer alan haberde; Mercedes-Benz, 2014-2017 yılları arasında Rusya’da sattığı araçların hava yastıklarında arıza olması riski sebebiyle çağırdığı araçların arasına yeni bir model ekledi. Alman otomobil devi, Rusya’da 2017 yılının Ekim-Aralık döneminde satılan bin 426 Mercedes-Benz Sprinter Classic modelini gönüllü olarak geri çağırdı.



Mercedes-Benz, Mayıs ayının sonunda Rusya’da 2014-2017 yılları arasında sattığı 4 bin 794 otomobili, Nisan ayında da 24 bin 763 aracı hava yastıklarında arıza olması ihtimali nedeniyle geri çağırmıştı.

Bu Konu İle İlgili Haberler