Türkiye’de 250 binden fazla kamyon üreten Mercedes-Benz Türk, yeni istihdam alımına hazırlanıyor. Son iki yıl içinde Aksaray Kamyon Fabrikası’na yaptığı 113 milyon euroluk yatırımı sayesinde üretim hacmini iki katına çıkarmayı hedefleyen şirket, yeni üretim, ihracat ve istihdam planı kapsamında 200 yeni personel alımı yapıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre istihdamda öncelik, Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde bulunan “Eğitim Merkezi”nden mezun olan gençlerin olacak.

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