Mercedes CLS'nin fotoğrafları sosyal medyaya düştü

Mercedes CLS'nin yeni modeli, resmi tanıtımdan önce sosyal medyaya düştü. Mercedes şimdiye kadar yeni CLS ile ilgili sadece birkaç teaser foto paylaşmış, aracın görüntüsünün tamamını paylaşmamıştı.

Şirket resmi tanıtımı bugün Los Angeles Otomobil Fuarı'nda yapıp aracı ilk kez dünya medyası önüne çıkarmayı planlıyordu.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları Mercedes'ten daha hızlı davrandı ve fotoları paylaştı.

Mercedes'in E-Serisi ile S-Serisi arasında yer alacak olan yeni CLS'nin satışları 2018'in ilk aylarında başlayacak. Modelin Avrupa lansmanı ise Mart ayında Cenevre'de yapılacak.