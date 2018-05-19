Mercedes yeni kompakt elektrikli araba üretmek için Fransa'da bulunan Hambach fabrikasına 500 milyon euro yatırım yapacağı duyurdu.

Şu anda tamamen elektrikliye geçmekte olan Daimler için Smart serisini üreten fabrika yeni yatırımla birlikte Mercedes Benz'in kompakt elektrikli arabalarını da yapacak ve bu bir ilk olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kararı memnuniyetle karşılarken Twitter hesabından da bir açıklama yaptı. Macron, "İlk elektrikli Mercedes Benz Fransa'da yapılacak. Güveniniz için teşekkürler. Fransa'ya yatırım yapmayı tercih etmeniz gösteriyor ki Fransa geri döndü." dedi.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 18, 2018

Otomobil üreticileri arasında en agresif elektrikli geçişini planını açıklayan firmalardan biri olan Mercedes, Smart arabalar da dahil olmak üzere 2022 yılında tüm Mercedes Benz araçlarının elektrikli versiyonlarının sunulacağını açıklamış ve bu kapsamda da toplam 10 milyar euro yatırım planlamıştı.

Mercedes'in geniş çaplı elektrikli hareketi, gelecek yıl EQ ismi verilen marka çatısı altında yüzde yüz elektrikli olan EQC orta sınıf SUV modeliyle başlayacak. Smart serisi tamamen elektrikli olacak ve 2025 yılında da elektrikli satışlarının tüm şirket cirosundaki payın yüzde 25'ine ulaşması hedefleniyor.

20 yıl önce örnek olacak Fransa- Almanya projesiyle Hambach'ta başlayan proje şimdi bir sonraki aşamaya geçiyor. 100 yılı aşkın şirket tarihinde ilk kez Mercedes üretimini Fransa'ya getiriyoruz. Kompakt EQ modeliyle elektrikli hamlemize Hambach'tan devam ediyoruz. Daimler AG ve Mercedes Benz Otomobilleri Başkanı Dieter Zetsche

Mercedes, geçen yıl yüzde yüz elektrikli EQA hatch konseptini EQ alt markası altında görücüye çıkarmıştı. Smart grubunun başındaki Annette Winkler, fabrikanın akıllı araç üretimindeki deneyiminin yeni yatırımla daha da güçleneceğini belirtti.

500 milyon euro yatırım kısa zamanda kullanılmaya başlanacak ve mevcut Hambach fabrikasına ilave ünitelerin yanı sıra üretim bandı da genişletilecek. Mercedes fabrikanın üretime ne zaman geçeceğini ve yıllık kapasitenin ne olacağını ise açıklamadı ancak yeni elektrikli araçların 2022 yılında yolda olması planlanıyor.