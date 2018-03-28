Küresel otomotiv sektörünün iki önemli markası Mercedes ve BMV araç paylaşım servislerini birleştirme kararı aldı.

İki şirketin ortak açıklamasında Mercedes'in araç paylaşım servisi veren Car2Go ve BMW'nin Drivenow birimlerinin birleştirileceği belirtildi. İki şirket de yılın tamamına ait kar beklentilerini yukarı güncellerken, 2018 yılında ortak şirketin kurulması durumunda gelirlerin de nispeten artacağını belirtti.

Mercedes'in Car2Go servisi Smart ve Mercedes'in daha küçük modellerinin kısa vadeli kiralanması söz konusuyken, BMW'nin servisinde Mini'ler BMW'nin kompakt modelleri ve elektrikli i3 modelleri yer alıyor.

Daimler ve BMW daha önce de HERE dijital haritalandırma konsorsiyumunda ortak yatırımcılar olarak yer almışlardı. Bu konsorsiyum içerisinde Volkswagen, Audi, Intel, Bosch ve Continental gibi şirketler de yer alıyor.

Business HT