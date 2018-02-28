Alman lüks otomobil üreticileri i çin Tesla'nın elektrikli arabaları meydan okuyan bir teknoloji olmaktan çıkıp gerçek bir rakip haline dönüştü.

2017 yılında Elon Musk'ın kurduğu Tesla, en üst segment aracı olan Model S satışlarında iki büyük Alman devinin amiral gemisi olan Mercedes S Class ve BMW 7 serisini geride bıraktı.

Avrupa genelinde Tesla satışları yüzde 30 artarak 16.132 adede ulaşırken pazar araştırması şirketi Jato verilerine göre Mercedes S Class satışları 13.359 adette kaldı. BMW ise 7 serisinden 11.735 adet satabildi. Tesla sadece sedanlarda değil gittikçe büyüyen SUV segmentinde de Almanlara meydan okuyor.





En fazla satan elektrikli otomobiller















































En fazla satan elektrikli otomobiller

Galeri: En çok satan elektrikli araba modelleri

ALMANYA'YI ÇİN KURTARDI

Kaliforniya merkezli şirket 12 bin sattığı Model X ile BMW X6'yı geçti. Porsch Cayenne ile de kafa kafaya gidiyor. Jato analisti Felipe Munoz "Geleneksel Alman üreticileri için bu çok ciddi bir alarm niteliğinde." derken Tesla gibi küçük ama akıllı bir markanın deplasmanda Alman devlerini yenebilmesine dikkat çekti.

Öte yandan Mercedes S Class, küresel satışlarda Tesla'nın hâlen önünde, hatta dünyanın bir numarası. En büyük faktör ise Çin. Tesla güney asya pazarında Alman rakiplerinin hayli gerisinde. Elon Musk'ın bu ülkede fabrika kurma planları ise henüz geliştirme aşamasında.

Almanlar yine de boş durmuyor ve Tesla'ya rakip teknoloji üretiyor. Porsche yeni Mission E modeli ve Audi de gelecek ay Cenevre'de tanıtacağı tamamen elektrikli aracıyla boy gösterecek.

ABD pazarında ise Tesla, Almanya merkezli rakiplerini 28.800 satışla ikiye katlamakla kalmadı zirveyi diğer Amerikalı üreticilere de bırakmadı