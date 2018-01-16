Mercedes’in yeni G serisini Schwarzenegger tanıttı

Gazete Habertürk'ten Hakan Özenen''in haberine göre Mercedes G Serisi, Dertoit’te otomobil dünyasına mesajlarla dolu bir şovla tanıtıldı. Hiç değişmemiş gibi görünen ama kendine özgü kapı kolu dışında neredeyse tamamen değişmiş olan G Serisi sahneye çıkarken, Mercedes de dünyaya ‘en büyük benim’ mesajını verdi. Gecedeki mesajlar sadece büyüklükle ilgili değildi. Dünyanın dört bir yanından gazeteciler tanıtımın yapılacağı 1925 yılında inşa edilmiş Michigan Tiyatrosu’na Amerika’ya özgü okul otobüsleriyle taşındılar. ‘Daha öğrenecekleriniz var’ mesajı bundan daha iyi verilemezdi. Michigan Tiyatrosu tesadüfen seçilmiş bir yer değildi. Bu tiyatro binası Henry Ford’un ilk otomobilini ürettiği atölyenin arsası üzerine kurulmuştu.
Gecedeki mesaj bombardımanı bununla da sınırlı değildi. İlk kez 1977 yılında Avusturya’nın Graz şehrinde Puch’la ortak olarak üretilen G Serisi’ni sahneye bir başka Graz doğumlu oyuncu ‘Terminatör’ Arnold Schwarzenegger’in getirmesi sona saklanan en etkili mesajdı. Arnold’un ‘benim kadar güçlü, adeta ikizim’ diye sunduğu G Serisi’nin rakipsiz olduğu da bu sayede anlatıldı.
‘TÜM MODELLERİMİZ ELEKTRİKLİ OLACAK’
Ama gecenin mesajları bununla da sınırlı değildi. Dünyanın otomobillere getirilmiş en ağır çevre normlarına sahip bölgesi California’nın eski valisi de olan Schwarzenegger, Mercedes Dünya Başkanı Dieter Zetsche’ye kovboy şapkası hediye ederken, aracın bir de elektrikli versiyonu olup olmayacağını sordu. “Mercedes, Amerika’daki diğer Alman markalarıyla karıştırılmamalı, o Alman olduğu kadar Amerikalıdır” mesajı da bu sayede verildikten sonra, Zetsche son noktayı koydu: “Bizi izlemeye devam edin, tüm modellerimiz elektrikli olacak”
TÜRKİYE SATIŞ FİYATI 1 MİLYON TL’Yİ BULACAK
İlk bakışta eskisinden ayırt etmenin zor olduğu yeni G Serisi kısa bir süre sonra Türkiye’de de satılmaya başlanacak. Dizel motorlu G 350’nin başlangıç fiyatı 1 milyon TL’nin altında olacak. Aslında tamamen değişen, iç mekânı büyüyen, özellikle arka kapıdan inip binmesi kolaylaşan otomobilin bütün bunları sağlamak için tamamen değişen kabininin hiç değişmemiş gibi görünmesi büyük bir tasarım başarısı olarak dikkat çekiyor. Yıllar boyunca görünüm olarak neredeyse hiç değişmeyen off-road ikonu tamamen yeni bir dönemin başlangıcını da gözler önüne seriyor. 53 mm daha uzun ve 121 mm daha geniş gövdesiyle yeni G-Serisi daha heybetli bir görünüm sergiliyor.
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