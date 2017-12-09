İnternet üzerinden fotoğraf kütüphanesi hizmeti veren Picfair’in “Merceğin Ardındaki Kadınlar” yarışmasının finalistleri açıklandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre finalistler arasında Singapurlu fotoğrafçı Sarah Lim’in Makak Maymunu fotoğrafı da bulunuyor. Malezya’da bir yağmur ormanında çekilen fotoğrafta maymun, bulduğu bir aynada kendi yüzünü merakla inceliyor. Yarışmaya 40 ülkeden 4 binin üzerinde fotoğraf sunulmuştu.

Merceğin Ardındaki Kadınlar

fotoğraf yarışması