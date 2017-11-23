Mercimekli yaprak sarma nasıl yapılır? Mercimekli yaprak sarma tarifi ve malzemeleri

Mercimekli yaprak sarma malzemeler

Yarım kilo asma yaprağı

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 çay bardağı pirinç

4 adet soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

2 adet limon

2 tatlı kaşığı karabiber

3 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı toz şeker

Göz kararı deniz tuzu

1 buçuk su bardağı zeytinyağı

Mercimekli yaprak sarma nasıl yapılır?

Tencerede zeytinyağında soğana tuz ve salça ilave edip iyice pişirip ocaktan alın. Soğana bir su bardağı zeytinyağın, bir limonun suyunu ve kuru nane, karabiber, şeker, pirinç ve mercimeği ilave edip karıştırın. Asma yaprağına malzemeleri ekleyip sarın. Sarılan dolmaları dizip tencereye yarım su bardağı zeytinyağı ile 3 su bardağı su ilave edin. Dolmaların üzeri örtülecek şekilde üzerine porselen tabak yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatıp pişirin. Pişen dolmaları soğuttuktan sonra üzerine dilimlenmiş limonları dizin. Mercimekli yaprak sarmalarınız hazır! Afiyet olsun

Mercimekli yaprak sarma