Merdiven altı silikon, göğüs kaybına yol açıyor!

Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Altınkaya, son dönemlerde hekim olmayan kişiler tarafından uygulanan merdiven altı göğüs silikonlarına bağlı hastalıklarla karşılaştıklarına dikkat çekerek, ilerleyen aşamalarda kanser görüntüsü veren bu silikonun zararlarının organ kaybına kadar gidebileceğini bildirdi.
BU BELİRTİLER VARSA GÖRMEZDEN GELMEYİN!
İHA'nın haberine göre; Op. Dr. Altınkaya, sadece meme hastalıklarıyla ilgilenen bölgedeki tek polikliniğin Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde bulunduğunu kaydetti.
Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığına dikkat çeken Op. Dr. Altınkaya, kadınların kendi kendilerini elle muayenesinin ve 40 yaşını aşmış kadınların her yıl mamografi çektirmesinin erken teşhis açısından önemli olduğunu bildirdi.
Meme ucunda kanlı ya da kansız akıntı, ağrı gibi belirtilerle meme kanserinin anlaşılabileceğini kaydeden Op. Dr. Altınkaya, kadınların kendi kendine muayenede ise parmak uçlarıyla kitleyi bulabileceğini ifade etti.
"PLASTİK CERRAHLAR TARAFINDAN YAPILMALI"
Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Altınkaya, son dönemlerde hekim olmayan kişiler tarafından hastalara yapılan merdiven altı enjeksiyon göğüs silikonlarına bağlı hastalıklarla karşılaştıklarına da dikkat çekerek şunları söyledi: "Bunlar son derece zararlı. Direk kanser yapıcı etkisi var demesek de son derece zararlı ve hastanın memesinin tamamının alınmasına giden bir süreçtir. Hem ağrı, sancı yapıyor hem şekil bozukluğu yapıyor. Görüntüde de direkt meme dokusunun içine nüfuz ettiği için kanser görüntüsü bile verebiliyor. Organ kaybına kadar götürebiliyor. Bu işlemler plastik cerrahlar tarafından yapılmalı. FDA onaylı silikonların kullanılması ve sağlıklı bir operasyon gerekiyor."
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