Belgrad’daki Final-Four gösterdi ki; Euroleague’in göz bebeği Fenerbahçe olmuş. Sponsor Türk Hava Yolları da ayrı bir gururumuz. Turkish Airlines markası her yerde. Gelir yaratma anlamında başı ağrıyan Euroleague’in sırtını dayadığı en güçlü sponsor. Euroleague, Fenerbahçe’ye de THY’ye de ne kadar teşekkür etse azdır.

Euroleague CEO’su Bertomeu ile geçen yıl İstanbul’daki final sırasındaki sohbetimiz aklıma geldi. Fenerbahçe’yi ve taraftarını öve öve bitiremiyordu. Belgrad’da da gördük ki; haklıymış. Bu organizasyona en büyük değeri Fenerbahçe ve taraftarı katıyor.

Belgrad’da maçların oynandığı Stark Arena 18 bin kişilik. Zalgiris maçına 5 bin Fenerli bekleniyordu. Alakası yok. Salonun 4’te 3’ü Fenerbahçeli’ydi. Nereden baksanız 12-13 bin kişi. Bugün rakam 15 bini bulur. Fenerbahçe seyircisi de olmasa, NBA’den sonraki en büyük basketbol organizasyonunun büyüsü bozulacak.

Fenerbahçe-Zalgiris maçından sonra CSKA-Real Madrid mücadelesi vardı. Bereket Fenerbahçeliler salondan ayrılmadı da bu maç da full tribünler önünde oynandı. Yoksa 3 bini CSKA’lı bini de Real’li 4 bin kişiye oynanırdı koskoca Final-Four yarı finali...

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FERİT ŞAHENK’İN GÖZYAŞLARI

Fenerbahçe basketbolda artık dünya markası. Aziz Yıldırım ve yönetiminin elbette önemli rolü var. Geçmiş yıllardaki sponsor Ülker grubunun, özellikle Murat Ülker’in de. Şimdi bu görevi Doğuş Grubu patronu Ferit Şahenk üstlenmiş durumda. Ferit Bey ile zaman zaman maçlarda bir araya gelip sohbet etme imkanı buluyorum. İnanılmaz bir spor tutkunu. Çok ciddi bir Fenerbahçe sevdalısı. Şahsına münhasır bir kişilik, son derece de mütevazı.

Belgrad’da Ferit Şahenk de salondaydı. Saha kenarının en önünde, ‘benim’ diyen Fenerbahçeli’ye taş çıkartırcasına çılgınca destek verdi takıma. Zalgiris bir ara farkı 2 sayıya kadar indirdiği dakikalarda da amigoluğa soyundu adeta. Ayağa kalktı, tribünleri coşturdu. Maç bitimi de sevinci görülmeye değerdi. Ben kendisini tebrik ederken üzerindeki forması sırılsıklam olmuş, gözyaşlarını tutamıyor, sevinçten ağlıyordu.

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BASKETBOL SEVDALISI TARIK ONGUN

Final-Four için Belgrad’da bulunanlar arasında futbol hakemimiz Tarık Ongun da var. Tarık Hoca basketbola da çok meraklıymış ve 4 senedir finalleri yerinde izliyormuş. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek Sırp hakem Milorad Mazic’in davetlisi olarak gelmiş.