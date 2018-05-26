Fenerbahçe, Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir seçime gidiyor. Twitter dünyasına ve Ali Koç cephesine bakarsanız seçimi kesin almışlar. Aziz Yıldırım cephesi de kazanacağına emin. Kongre günü yaklaştıkça da ortam gerildikçe geriliyor. Pazar gününden itibaren iyice hareketlenir. Aziz Yıldırım soğukkanlılığını korurken, sadece suçlamalar karşısında açıklama yapıyor. Ali Bey ise belirli aralıklarla bir takım iddialar ortaya atıyor. İsim vermese de suçlamalarının adresi Aziz Yıldırım ve yönetimi oluyor haliyle.
Net ve açık yüreklilikle söyleyebilirim ki; Aziz Yıldırım’ın Ali Koç hakkında bugüne kadar kötü bir söz kullandığına şahit olmadım. Aksine yönetici arkadaşlarına seçim dönemine girilirken söylediği tek söz, “Ali Koç hakkında bir şey konuşmayın. Sadece kendinizi anlatın” olmuştur.
Ali Bey’in de hedefinde direkt Aziz Yıldırım yoktu aslında. Dün geceye kadar. Başkanı övücü ifadelerine de şahidiz. Gitgide dozu artan bu çıkışlarının ise elbette bir nedeni vardır. Bilgi sahibidir ki konuşuyor. Tabii kendisine iletilen bilgilerin ne derece doğru olduğu da tartışılır.
Şahsi kanaatim kongre cambazlarının, iktidarın da muhalefetin de organizasyonlarına katılıp iki taraf arasında laf götürüp getirenlerin, Aziz Yıldırım tarafından kulüpten dışlananların, olası bir yönetim değişikliğinde menfaat amacı güdenlerin ciddi katkısı var oluşan bu ortamda.
Bu kişilerin sayıları ne kadardır bilemem. Seçimde belki de etkin rol oynayacaklar. Ama esas belirleyici “Fenerbahçeliler’in vefa duygusu” olacak.
Önce biraz mahrum kalın ki..
Vefa demişken...
İlk kez böylesine uzun bir seçim dönemi yaşadık. Ali Koç 1.5 yıl öncesinden adaylığını açıkladığı için kongre ortamına çok erken girdi Fenerbahçe. Bu süreçte en hoşuma giden ifadelerden biri, üzerinde “Aziz Yıldırım vefamız, Ali Koç sevdamızdır” yazılı pankarttı.
Evet, Ali Koç da Fenerbahçe sevdalısı. Evet, Ali Koç çok iyi Fenerbahçeli. Ama Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin ta kendisi.
Kim ne kaybetti Fenerbahçe için?
Örneğin, Aziz Yıldırım’a o ağır küfürleri edenler, o hakaretleri yağdıranlar ne kaybetti, nelerini kaybetti Fenerbahçe için?
Sevin ya da sevmeyin.. Fenerbahçe için hayatını ortaya koymuş bir insana ana avrat küfür edilmesi, ettirilmesi.. Ve buna engel olan birilerinin çıkmaması...
Ne kadar acı...
Cezaevinde 6 ay et yemeyen Aziz Yıldırım... 6 ay boyunca karnını hazır çorba içerek doyuran Aziz Yıldırım...
Doğum gününü Metris zindanlarında tek bir çikolata parçası üzerine 1 mum dikerek kutlayan Aziz Yıldırım...
Her gün zehirlenme endişesi yaşayın... Her gün öldürülme korkusu yaşayın... Bu nedenle de hazır çorba için...
Hadi bunları biraz yaşayın ki bir Aziz Yıldırım olun...
Önce biraz mahrum kalın... Sonra biraz Aziz Yıldırım olun ki, sonra onun kadar Fenerbahçeli olun.
Koç gereğini yapmalı
Ali Koç’un son çıkışı “kumpas” üzerine oldu. “Bana kumpas kurabilirler. Sizden yanımda olmanızı istiyorum” dedi. Çok önemli bir iddia. Dün gece Bodrum’da da bu konu hakkında açıklamalar yaptı. Sözü de başkana getirerek “Ben FETÖ’cü müyüm başkan?” diye Aziz Yıldırım’a sordu.
İlginç! Aziz Yıldırım, Ali Koç’u hiçbir zaman FETÖ’cülükle suçlamadı ki bu sorunun muhatabı olsun.
Başka iddiaları da oldu Ali Bey’in. Ali Koç gibi bir isim laf olsun diye konuşmaz. Konuşuyorsa da gereğini yapar. Ali Bey de yapmalı, bu kumpası tüm detayları ile ortaya koymalı.
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