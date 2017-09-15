Meriç Müldür yazdı: Ukrayna, Collina ve Surkis kardeşler

- Collina’nın Ukrayna’da profesyonel olarak çalıştığı dönemde (2010-17) ülke takımlarının Avrupa kupalarındaki performansı dikkat çekici...

- Her sezon Avrupa’da bir Ukrayna ekibinin sanki önü açılıyor. UEFA ülke sıralamasında bizim de en ciddi rakibimiz bir üstümüzdeki Ukrayna...

- Ukrayna lobisi çok etkin. UEFA Başkan Yardımcısı Grigoriy Surkis ise aynı zamanda Dinamo Kiev ve Ukrayna Federasyonu Onursal Başkanı...

Ukrayna’ya 2-0 kaybettiğimiz milli maç sonrası karşılaşmanın İspanyol hakemi Borbalan’ın kararları tartışılmıştı. Ukrayna’yı çok iyi tanıyan Lucescu’nun hakeme yönelik sözleri de dikkat çekiciydi. Ancak millilerimiz o kadar kötü bir futbol oynadı ki böylesine skandal bir hakem performansı ikinci planda kaldı. Futbol Federasyonu da hakemi UEFA’ya şikayet edecekti de ettiler mi bilmiyorum..

Yalnız federasyon kulislerinde konuşulanlar enteresan. Bu kulis bilgileri doğrultusunda biraz araştırma yaptım. 2010-2017 yılları aralığını baz aldım. Peki niye bu yıllar?

2010 yılı dünyaca ünlü hakem, şu anda FIFA Hakem Kurulu Başkanı ve UEFA Hakem İşleri Kurulu Sorumlusu olan Pierluigi Collina’nın Ukrayna Futbol Federasyonu’nda profesyonel olarak göreve başladığı tarih!

O tarihten günümüze kadar Ukrayna takımlarının Avrupa kupalarında iç saha maçlarını inceledim. Ukrayna Milli Takımı, Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk, Dnipro ve Metalist Kharkiv. Hiç de fena sayılmayacak iç saha performansları var. Sahalarında yenildikleri olmamış mı? Elbette olmuş. Ancak büyük çoğunluğu devedişi tabir edilen takımlara karşı.

Collina’nın Ukrayna Federasyonu’ndaki görevi 2017 yılında noktalanıyor. Collina’nın ayrılmasının ardından Ukrayna takımlarının performansında bir düşüş görülüyor.

2010-2017 yılları arasında Ukrayna takımları ile 8 kez eşleşmişiz. 1’i milli takım, 7’si kulüp takımı bazında. Takımlarımız rakip sahada oynadıkları 8 maçın 7’sini kaybetmiş. Sadece 1 galibiyet alabilmişiz. O da Trabzonspor’un 2-1’lik Metalist Kharkiv galibiyeti.

Beşiktaş ise bu süreç içinde Dinamo Kiev ile tam 3 kez eşleşti. Deplasmandaki 3 maçı da toplam 11 gol yiyerek kaybetti. Son 6-0’lık maç hafızalarımızda. Son milli sınavdaki gibi yine skandal hakem kararlarının damga vurduğu maçtı.

Tablo öyle gösteriyor ki her sezon Avrupa kupalarında bir Ukrayna takımının sanki önü açılıyor. Geçmişte UEFA Avrupa Ligi’ni alan Shakhtar Donetsk, 2014-2015 sezonunda aynı kupada final oynayan Dnipro, 2011- 12’de çeyrek final oynayan Metalist Kharkiv gibi. O takım bu yıl belki de Dinamo Kiev olacak.

Bu sezon Avrupa kupalarına 5 takımla katıldılar. 2’si ön elemelerde elendi. Shakhtar, Zorya ve Dinamo Kiev ile yola devam ediyorlar.

Dikkat çeken noktalardan biri de 3 sezon öncesinin final oynayan takımı Dnipro’nun yerinde yeller esiyor olması. Takımın hemen ertesi sezon dağılması, kendi ülkesinde bile küme düşmesi..

Bir başka detay.. EURO 2012’de Ukrayna- İngiltere maçında Ukrayna aleyhine hata yapan dünyaca ünlü hakem Kassai’nin, Collina’nın da demeci sonrası apar topar ülkesine gönderilmesi. Yani Kassai Ukrayna’yı yaktı, Collina’nın gazabına uğradı.

Tüm bunları neden yazdım. Çünkü UEFA ülke sıralamasında en ciddi rakiplerimizden biri Ukrayna. Şu anda Ukrayna 9, Türkiye 10. sırada. Şampiyonlar Ligi’ne iki takım gönderebilmek için 4-5 ülke arasında her yıl büyük bir yarış var. Özellikle de ülkelerin en az bir takımını eleme oynamadan gruplara direkt sokabilmesi adına. Türkiye ile Ukrayna birbirini yakından takip ediyor. Puanlarımız çok yakın. Haliyle kulüp takımlarımızın Avrupa maçlarında elde edeceği sonuçlar çok önemli.

Dnipro’nun Avrupa Ligi’nde final oynadığı sezonu hatırlıyorum. O yıl Beşiktaş Brugge’e elendi. Bilic’in konsantrasyonunu Premier Lig’e odaklaması, kadronun da tecrübesizliği o sezon Beşiktaş’ı finalden etti. Şahsi fikrim bu. Daha önceleri de yazdım. O sezon Dnipro’nun yerine finalde Sevilla’nın karşısında pekala Beşiktaş da olabilirdi.

Sonra Beşiktaş’ın Dinamo Kiev deplasmanında 6 gol yediği grubun son maçı. Bu skor Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi dışında bıraktı. Kiev grupta belki sonuncu oldu ama bir Türk takımının da önünü kesti. Puanını yükseltmesini engelledi. Elbette skandal hakem kararlarının katkısıyla.

Tüm bunlara Dinamo Kiev Kulübü Başkanı Ihor Surkis’in, UEFA Başkan Yardımcısı Grigoriy Surkis’in (Dinamo Kiev ve Ukrayna Federasyonu Onursal Başkanı) kardeşi olduğu gerçeğini de ekleyince...

Bundan sonra Ukrayna takımlarının Avrupa maçlarını ve Ukraynalı hakemlerin yöneteceği kendi maçlarımızı çok daha dikkatli gözlerle izlememiz gerekiyor gibi.

19 HAZİRAN 2012: UKRAYNA-İNGİLTERE

Ev sahibi Ukrayna’nın İngiltere ile oynadığı, kazananın çeyrek finale çıkacağı maçta Victor Kassai Ukrayna’nın golünü vermedi ve 1-0 İngilizler kazandı. Collina’nın sert açıklamasının ardından, final yönetme potansiyeli bulunan Macar hakem ülkesine gönderildi.





6 ARALIK 2016: DİANO KİEV-BEŞİKTAŞ

Ukrayna-Türkiye Beşiktaş’ın 1 puanla Şampiyonlar Ligi’ne devam edeceği maça İskoç hakem Craig Thomson damga vurdu. 30’da skandal bir penaltı verip kendisine faul yapılan pozisyonda Beck’i oyundan atan Thomson; Kiev’in ofsayt golünü geçerli sayıp, taç atışını engelleyen Kievli oyuncuya kart çıkarmadı ve kelimenin tam anlamıyla Kartal’ın önünü kesti.

2 EYLÜL 2017: UKRAYNA-TÜRKİYE

Dünya Kupası elemelerinde gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyen maçı yöneten İspanyol Borbalan, Ukrayna’nın ilk golünde çok net bir ofsaytı atladı. İkinci golde ise Konoplyanka’nın dışarıdan çevirdiği topu görmezden geldi. Bunlarla da yetinmeyen Borbalan, 72’de ceza alanı içerisinde formasından çekilen Cengiz Ünder’e yapılan bariz penaltıyı vermedi.

Collina döneminde milli takım ve kulüpler bazında Ukrayna ekipleri ile 16 maç yaptık. 3 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi aldık.

Ukrayna takımları ile rakip sahada oynadığımız 8 maçın 7’sini kaybettik. 1’ini kazanabildik.