Göç konusunun ağırlıklı olarak gündemde olacağı Brüksel'deki kritik zirve öncesinde Alman parlamentosunda konuşan Merkel, 2015'te Almanya'nın komşularına yardım etmek için gerekli bir adım olarak gördüğü ülkenin kapılarını bir milyon göçmene açma kararını savunarak, bu kararını eleştirenleri ikna etmeye çalıştı.

Afrika ülkeleriyle Türkiye'yle imzalanana benzeyen mülteci anlaşmaları yapılması çağrısında bulunan Merkel, göçmen sayısının düşmesinin sağlanmasının ardından 2015'ten önce olduğu gibi daha sıkı göçmen kontrolleri yapılması uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Merkel "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu birçok sorun var ancak göç sorunu AB için ölüm kalım meselesi haline gelebilir" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Merkel "Ya bu işi başaracağız ve Afrika'da yaşayanlar değerlerimiz doğrultusunda hareket ettiğimize ve tek yanlılıktan değil çok yanlılıktan yana olduğumuza inanacaklar ya da artık kimsenin bizi güçlü kılan değerler sistemimize inancı kalmayacak... İşte bu yüzden bu durum çok önemli" dedi.

Türkiye'ye mülteciler için geri kalan 3 milyar euro mali yardımın da ödenmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, "'Böylece bakın, biz 3 milyonu aşan Suriyeli mülteciyi barındıran Türkiye'ye yardım ediyoruz' diyebilelim. Türkiye, tüm eleştirilere rağmen, hakkını verelim, mülteci konusunda fevkalade bir iş yaptı. Avrupa'nın önünde duran çok büyük işler var. Ama göç sorunu AB için kader sorunu olabilir. Ya bunu çözeriz ya da bizi biz yapan bizim değerler sistemimize kimseyi inandıramayız" ifadelerini kullandı.