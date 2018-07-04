AB ve ABD arasında İran nükleer anlaşması, iklim anlaşması ve İsrail-Filistin sorunu gibi konularda oluşan görüş ayrılığına ilaveten son dönemde alevlenen "ticaret savaşının" da geleneksel müttefiklerin NATO bünyesindeki iş birliğini olumsuz etkileme ihtimali giderek artıyor.
AB-ABD arasında özellikle Trump yönetiminin gelmesiyle savunma harcamaları alanında da ciddi bir sürtüşme boy göstermeye başladı.
Görevi devraldıktan sonra müttefiklere savunma harcamalarını artırma çağrısında bulunan Trump'ın, yakın zamanda "AB, ABD'den faydalanmak için, bizim kumbaramıza saldırmak için oluşturulmuş." ifadesi birlik genelinde büyük tepkiye yol açtı.
Diğer yandan Avrupa basınına sızan bilgilere göre, Brüksel Zirvesi öncesinde Trump 9 NATO müttefikine birer mektup göndererek savunma harcamalarını artırmalarını talep etti.
Mektupların Kanada, Belçika, Norveç ve Almanya gibi ülkelere gönderildiği, özellikle Başbakanı Angela Merkel'e giden mektubun ağır bir dil içerdiği iddia edildi.
Trump'ın mektupta, "ABD vatandaşlarına neden bazı ülkelerin NATO'nun ortak güvenliğine katkıda bulunmadığını açıklamak giderek zorlaşıyor." ifadesini kullandığı kaydedildi.
G7 toplantısının ardından Başkan Trump'ın "NATO da NAFTA kadar kötü bir örgüt" açıklaması, müttefiklerin ABD'nin ittifaka verdiği önemi sorgulamasına yol açmasının yanı sıra ittifakta dayanışma eksikliğine işaret ediyor.
Angela Merkel ise Trump'ın bu tehditlerine, Avrupa Birliği'nin ABD'nin tehditleriyle her şekilde savaşacağını söyleyerek yanıt verdi.
MERKEL'DEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ
Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümet olarak bazı eleştirilerine rağmen, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik çabalarının takdire şayan olduğunu söyledi.
Merkel, bugün Federal Meclisteki (Bundestag) bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Avrupa Konseyi zirvesinde konuştuklarına değinerek, "Sonunda, aslında Türkiye'ye değil de Türkiye'nin kabul ettiği 3 milyon 900 bin sığınmacıya yarayacak ikinci 3 milyar avroluk mali yardım konusunda konuştuk. Bu ikinci yardımı da kabul ettik. Türkiye eleştirilebilir ancak Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için yaptıkları çok büyük bir katkı ve takdiri hak ediyor." dedi.
Almanya'nın ve tüm Avrupa'nın geleceği için göç sorununun uluslararası hukuka uygun olarak, dayanışma içinde ve gerçekçi planlarla çözüme ulaştırılması gerektiğini belirten Merkel, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dış sınırlarının korunmasının önemli olduğunu, bu konuda ağırlıklı olarak Avusturya ve Yunanistan'la görüşmeler yaptıklarını, İtalya için de özellikle Afrika ülkeleri ile sağlanacak anlaşmaların ve bu ülkelere yapılacak yardımların önemli olduğunu söyledi.
ABD'nin, Almanya'dan, NATO bünyesinde savunma harcamalarını artırmasını istediğini hatırlatan Merkel, savunma harcamalarını artırma kararı almış olmalarından dolayı memnuniyet duyduğunu, harcamaları daha da artıracaklarını ve Almanya'nın, NATO'nun güvenilir bir ortağı olmayı sürdüreceğini kaydetti.
Merkel ayrıca sığınmacılar konusunda ihtilafa düştüğü Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in hazırlamış olduğu master plana bakacaklarını ve sığınmacılarla ilgili işlemleri daha etkili ve hızlı hale getirmenin yollarını arayacaklarını sözlerine ekledi.
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