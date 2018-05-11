Merkel'den Trump'a tepki: Dünya için iyi olmaz

İran'la yapılan nükleer anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilmesine tepki gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bu çıkış uluslararası düzene ve anlaşmalara olan güveni zedeliyor. Nükleer anlaşmanın iptal edilmesinden sonra AB ile ABD arasında önemli bir anlaşmazlık ve belirsizlik bulunuyor" dedi.

Almanya'nın Münster kentinde Katolik Günü'nde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, konuşmasında ABD Başkanı Trump'u sert bir dille eleştirdi. İran'la yapılan nükleer anlaşmanın Trump tarafından iptal edilmesine tepki gösteren Merkel, "Trump uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak iptal etmiştir. Herkes istediği anlaşmayı istediği gibi iptal ederse dünya için iyi olmaz" açıklamasında bulundu.

Merkel, "ABD'nin İran ile yapılan anlaşmadan çıkması uluslararası topluma büyük bir hasar vermiştir. Bu çıkış uluslararası düzene ve anlaşmalara olan güveni zedeliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin oy birliği ile aldığı kararı bozmak doğru değildir. ABD'nın tavrı üzüntü ile karşılandı. Nükleer anlaşmanın iptal edilmesinden sonra AB ile ABD arasında önemli bir anlaşmazlık ve belirsizlik bulunuyor" dedi.

AB ÜLKELERİ İRAN KARARINI GÖRÜŞECEK

Almanya, Fransa ve İngiltere (E3) Dışişleri Bakanları, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını görüşecek.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, 15 Mayıs Salı günü Brüksel'de İran Dışişleri Bakanı Zarif ve E3 ülkelerinden mevkidaşları ile yapılacak görüşmeye ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Görüşmede, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceğini açıklamıştı.

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