Merkel'in zor sınavı: 'Büyük Koalisyon'da fay hatları!

Almanya'nın yeni koalisyon hükümetindeki fay hatları, daha ilk kabine toplantısı yapılmadan baş gösterdi.

Reformların sıralaması ve kapsamı üzerinde çıkan gerilim, zaten kırılgan olan anlaşmayı şimdiden yıpratıyor.

Başbakan Angela Merkel, muhafazakar Hıristiyan Demokrat Partisi'nin (CDU) iki küçük partiyle koalisyonu Kasım ayında gerçekleşmeyince, tek çözüm olarak Sosyal Demokrat Parti (SDP) ile yeniden bir "büyük koalisyon" kurmak zorunda kaldı.

Yeni hükümet görevine resmen Çarşamba günü başlayacak. CDU'nun AB sözcü yardımcısı Detlef Seif, "Emekli maaşları, sağlık hizmetleri, Avrupa ve sığınma-iltica politikaları gibi alanlarda, koalisyon anlaşması metnine yerleştirilmiş bombalar mevcut" dedi.

Eylül'de yapılan seçimlerin üzerinden beş ay geçti ve Merkel artık seçmenin yeni hükümetin ekonomik, sosyal ve güvenlik kaygılarına bir an önce yanıt bulmasını istediğinin farkında. Merkel dün yaptığı açıklamada, "Yaptığımız koalisyon anlaşması uyarınca, yerine getirmemiz gereken çok sayıda görev var" dedi.

Koalisyon anlaşmasındaki bir hükme göre, iki yıl sonra koalisyon hükümetinin performansı gözden geçirilecek ve iki taraf da, uygulama kendi amaçlarına hizmet etmiyorsa, hükümetten ayrılma hakkını kullanabilecek. Hükümetin anlaşmada belirtilen sıralamayla reformları uygulaması, uygulamanın kapsamı ve görevlerin dağılımı gibi noktaların dengelenebilmesi için Merkel'in bütün siyasi becerilerini kullanması gerekecek.

Koalisyon anlaşmasını elde etmek için Merkel beklenmedik bir tavizle maliye bakanlığını SPD'ye verdi. Yeni maliye bakanı Olaf Scholz'un güvenilir bir bakan olacağı, zaten yapacağı bütçelerin de parlamento tarafından denetleneceği belirtiliyor. Scholz, SPD liderliğini Nisan ayında devralacak olan Andrea Nahles ile yakın bir politikacı.

Nahles'in parti liderliğine gelmesiyle SPD, hükümet dışında da güçlenmiş olacak. Bakan olarak hükümete girmek yerine SPD'nin meclis grup başkanlığını tercih eden Nahles için Berlin Yönetişim Fakültesi profesörlerinden Andrea Roemmele, "(Nahles konusunda) Merkel'in işi çok zor" dedi.

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