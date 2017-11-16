Merkel koalisyon görüşmelerinden umutlu

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, partilerin müzakere heyetlerinin bugünkü toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, çoğu zaman partiler arasında artık farklılıklar olmadığının ifade edildiğini ancak burada müzakereye katılanların partiler arasında büyük farklılıklar olduğunu gördüğünü belirtti.



Her partinin kendi kimliğini olası bir hükümet programında görmeyi istediğine işaret eden Merkel, bunu önemli olduğunu kaydetti.



Anlaşma konusunda başarılı olmak için bir iradenin de bulunduğunu, bu konuda sorumluk taşıdıklarını ve kendisinin bunun başarılması için katkı sağlayacağını ifade eden Merkel, "Başarılabileceğine inanıyorum." dedi.

Merkel, anlaşma sağlandığında, büyük kutuplaşmanın olduğu dönemde Almanya için büyük bir şeyin başarılacağını belirtti.

Merkel, bugün yapılacak görüşmelerin saatler sürebileceğini ve ne zaman biteceğini şimdiden söyleyemeyeceğini söyledi.

Söz konusu partiler arasında koalisyon için yapılan ön görüşmeler 18 Ekim'de başlamıştı.

Taraflar 12 başlık altında topladıkları maddeleri birinci ve ikinci turda müzakere etmişti. Bu hafta başında da üçüncü tura geçilmişti.



Merkel, ön görüşmelerin en geç bu geceye kadar biteceğini açıklamıştı.



Görüşmelere katılan partiler arasında hala sığınmacı, iklimin korunması, ulaştırma ve mali politikalar konularında görüş ayrıklarının bulunduğu, bu gecenin geç saatlerine kadar sürecek görüşmelerde sonuç alınmaya çalışılacağı belirtildi.

Partiler, ön görüşmelerde anlaşma sağlanması durumunda, doğrudan koalisyon görüşmelerine başlayacak.

Ülkede 24 Eylül'deki genel seçimden sonra meclisteki milletvekili aritmetiğine göre CDU/CSU'nun içinde yer almadığı bir hükümet kurulması neredeyse imkansız.

Sosyal Demokrat Partinin gelecek dönem muhalefette kalacağını açıklamasıyla hükümeti kurmak için 246 milletvekili bulunan CDU/CSU, 80 sandalyeli FDP ve 67 milletvekiline sahip Yeşillerin ortaklık yapması gerekiyor.



Bu partilerin oluşturacağı hükümet seçeneği, partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika koalisyonu" olarak nitelendiriliyor.

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