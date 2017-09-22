Merkel Türkçe afiş bastırdı, Türk kökenli seçmenden oy istedi!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Federal Seçimleri'ne 2 gün kala Türkçe seçim afişi bastırdı ve Türkiye kökenli seçmenlerden oy istedi.

'İçinde mutlu ve severek yaşayacağımız bir Almanya için.' başlığıyla yayınlanan afişte, seçmenlere Merkel'in partisi CDU'ya (Hristiyan Demokratlar Birliği) oy vermeleri için çağrıda bulunuldu.

İlanda CDU'ya oy verme gerekçeleri olarak, 'daha iyi işler ve maaşlar için', 'kimsenin kökenine bakmadan bütün çocuklar için iyi eğitim' ve 'ailelere daha fazla saygı' ifadeleri yer aldı.

Almanya'da meclis seçimleri 24 Eylül Pazar günü yapılacak. Seçimlerde 720 bin Türkiye kökenli seçmen de sandığa gidecek.