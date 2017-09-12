Angela Merkel, NATO ortağı Türkiye'ye silah ihracının tamamen durmaması gerektiğini söyledi.

Şansölye, Türkiye'ye daha sıkı seyahat uyarısı yapmak için hiçbir neden görmediğini ve seçeneklerin açık tutulacağını söyledi.

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