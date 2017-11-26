‘Merkez bağımsız olmalı ama kâğıt üzerinde değil’

Bilecik, “Bu mücadelenin de tamamen Merkez Bankası tarafından yapılması gerekir. Merkez Bankası’nın bağımsız, siyasi iklimden tamamıyla ayrışmış vaziyette yapacağı mücadele ve çalışmaların daha etkili olacağına inanıyoruz. Ama hakikaten bağımsızlık, kâğıt üzerinde değil. Faizin gerektiğinde artırılıp gerektiğinde düşürüldüğü, enflasyon hedeflemesi diye bahsettiğimiz politikanın bire bir olarak bu anlamda uygulanması...” dedi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, yükselen bir enflasyon varsa faizlerin de ister istemez yükseleceğini ifade eden Bilecik, “Bunlar birbirlerini doğuran şeyler. Enflasyon oranı yüzde 12, yüzde 12’nin altında ne mevduat toplayabilirsiniz ne de borç para verebilirsiniz. Birlikte yarıştığımız gelişmekte olan ülkelerin tamamında bu oranlar (enflasyon) yüzde 3.5-4 civarında, faizler de bu noktalarda seyrederken, bizde neredeyse 3-4 katı orana çıkmış vaziyette” diye konuştu.



‘DAHA SADE VE CESUR’



İş dünyasının, özellikle politika faizi dışındaki faiz araçlarını kullandığı zaman “Acaba Merkez Bankası ne yapıyor?” diye sorguladığı dönemler olduğuna değinen Bilecik, şöyle konuştu: “Merkez, iletişimi daha sade, net ve cesur olduğu zaman, enflasyon ile olan mücadeleyi başarılı yürütür. Yeter ki siyasi iklimin dokunduğu bir alan olmasın.”

merkez bankası

TÜSİAD

Erol Bilecik