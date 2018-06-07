Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Handelsblatt gazetesine verdiği röportajda TCMB bağımsızlığı ile ilgili yönetimde görüş ayrılığı olup olmaması sorusuna " Merkez Bankası bağımsız kalacak, nokta" ifadelerini kullandı.

Şimşek liradaki düşüşle ilgili soruyu yanıtlarken iç faktörlerle birlikte ABD faiz oranları, güçlü dolar ve yüksek petrol fiyatlarına atıfta bulundu.

Şimşek AK Parti hükümetinin ekonomik başarısının birkaç haftalık kur dalgalanması ile gölgelenemeyeceğini belirtti

Mehmet Şimşek, 6 Haziran'da TRT Haber'de yaptığı açıklamalarda para politikasında disiplin mesajı vermişti.

Şimşek muhalefetin "Londra toplantılarında faiz lobisine sözler verildi" eleştirisine yönelik soruya da "O toplantılarda hiçbir söz verilmedi. Para politikası, maliye politikasında disipline devam edileceği mesajı verildi" dedi.

(Business HT)