Çetinkaya'nın yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları şöyle;



Önümüzdeki dönemde verimlilik, yurtiçi katma değer, rekabet ve fiyatlama davranışları konularına ağırlık vereceğiz. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.



Para politikası araçları fiyat istikrarına yönelik kullanılıyor ve gerekmesi halinde ek sıkılaşma yapılabilir. Enerji ve emtia fiyatlarında güçlü yükselişler gözleniyor. Küresel ekonomiye karşı riskler önemini koruyor. Cari açık finansmanında portföy yatırımı payı arttı. Çekirdek enflasyondaki iyileşme sınırlı ve enflasyon istenen seviyenin çok üzerinde.

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