Merkez Bankası, 2018 yılı Mayıs ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Rapora göre enflasyondaki yükseliş alt gruplar geneline yayıldı. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıdada 0.49, enerjide 0.38, temel mallarda 0.21, hizmet grubunda ise 0.08 puan arttığı gözlendi. Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 1.62 oranında arttı ve yıllık enflasyon 1.30 puan yükselerek yüzde 12.15 oldu. Alkol-tütün grubunun katkısında önemli bir değişim izlenmezken, altın grubunun katkısı 0.13 puan yükseldi. Enflasyondaki yükseliş alt gruplar geneline yayıldı. Gıda enflasyonu işlenmiş gıda fiyatlarındaki ılımlı artışa karşın, işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı yükseldi.

ENERJİ YÜKSELİŞTE

Enerji enflasyonu petrol fiyatları ve kur gelişmelerine bağlı olarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü. TL’deki birikimli değer kaybı, başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere, temel mal grubu enflasyonunu olumsuz yönde etkilemeye devam etti. Bu dönemde hizmet grubu yıllık enflasyonu da arttı. Bu gelişmelerle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları yükselirken, ana eğilimleri ise yüksek seviyesini korudu.

ŞEBEKE SUYU YÜZDE 1.1, YAKIT YÜZDE 3.2 YÜKSELDİ

Merkez Bankası’nın raporuna göre enerji fiyatları mayıs ayında yüzde 1.74 oranında arttı. Türk Lirası’nda gözlenen değer kaybı ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak akaryakıt ve tüpgaz fiyatları sırasıyla yüzde 3.18 ve yüzde 2.25 oranında arttı.

BAZ ETKİSİYLE % 15.1’E ULAŞTI

Buna ek olarak, bu dönemde katı yakıt fiyatları yüzde 1.44, şebeke suyu fiyatları ise yüzde 1.11 oranında yükseldi. Sonuç olarak, enerji grubu yıllık enflasyonu geçen yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle 3.18 puan yükselerek yüzde 15.17’ye ulaştı.