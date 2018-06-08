Döviz kurlarında görülen tarihi seviyelerin ardından bir süredir “sahada çarpışan” Merkez Bankası’ndan dün piyasaları da şaşırtan proaktif bir hamle geldi. Piyasada ekonomistlerin 0.5-1 puan arasında faiz artışına gitmesini öngördüğü Merkez Bankası, haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 1.25 puan birden artırarak yüzde 17.75’e yükseltti. 25 Nisan’dan bu yana toplamda 5 puan faiz artışı yapan Merkez, dünkü hamle ile son dönemde artan kredibilite tartışmalarına da son vermiş oldu. Öte yandan gecelik borçlanma faizi yüzde 16.25, borç verme faizi yüzde 19.25, GLP borç verme faizi ise yüzde 20.75 oldu.
FİYAT ARTIŞLARI GENELE YAYILIYOR
PPK karar metninde en dikkat çeken ifade ise mayısta yıllık bazda yüzde 12.15’e çıkarak altı ayın en yüksek seviyesine gelen enflasyonla ilgili olan kısım oldu. Karar metninde yer alan “Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili olmaktadır. Bununla birlikte, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir” denildi. Ekonomistler, Merkez Bankası’nın bu ifade ile enflasyondaki yükselişin geçici olmadığına ve enflasyonda bir katılaşma olduğuna işaret ettiğini belirtiyor. Merkez Bankası’nın piyasaların beklentisinin de ötesinde faiz artışına gitmesinin nedeni olarak da genele yayılan enflasyon yükselişinin önemli etkisi olduğu kaydediliyor.
GEREKİRSE İLAVE SIKILAŞTIRMA
Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altı çizilen karar metninde “Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” denildi.
Murat ÇETİNKAYA - 2018 : 5 puan
Erdem BAŞÇI - 2014 : 5.50 puan
Durmuş YILMAZ - 2006 : 4.25 PUAN
BİR BUÇUK AYDA YAPILAN 5 PUANLIK FAİZ ARTIŞININ EK MALİYETİ 52.5 MİLYAR TL
Merkez Bankası’nın son bir buçuk ayda yaptığı faiz artışı toplamda 5 puanı (500 baz puan) buldu. Şöyle ki, Merkez Bankası’nın ağırlıklı ortalama fonlama faizi 25 Nisan’dan önce yüzde 12.75 düzeyindeydi. O tarihte yapılan 0.75 baz puanlık faiz artışıyla bu oran ilk olarak yüzde 13.50’ye yükseldi. Ardından 23 Mayıs’taki olağanüstü toplantıyla faizler 3 puan artışla 16.50’ye, dün yapılan 1.25 puanlık artışla da Merkez Bankası faizi yüzde 17.75’e çıktı.
Yani nisan sonundan bu yana 5 puanlık (500 baz puanlık) bir faiz artışından bahsetmek mümkün. Ekonomistler, reel sektörün her 1 puanda sırtlanması gereken 10.5 milyar TL’lik ek finansman maliyeti olduğunu, son bir buçuk ayda yapılan 5 puanlık artış ile bu rakamın toplamda 52.5 milyar TL olduğunu hesaplıyor.
TÜRKİYE UKRAYNA VE MISIR’I SOLLADI
Merkez Bankası’nın son faiz artırımı ile politika faizini yüzde 17.75’e yükselen Türkiye, bu alanda dünyanın en yüksek faizine sahip dördüncü ülke konumuna geldi. Türkiye son faiz artırımı ile yüzde 16.75 faizli Mısır ve yüzde 17 faizli Ukrayna’yı geride bırakmış oldu.
POLİTİKA FAİZİNDE ARJANTİN LİDER
DOLAR SERT GERİ GELDİ
Merkez’in beklentilerin üzerindeki faiz artışı ardından dolar, 15 dakika içinde 4.58 TL’den 4.45 TL’ye kadar düştü. Dolar günü 4.48 TL’den tamamladı. Euro/TL 5.320 TL’ye gerilerken, Borsa İstanbul günü yüzde 2.03 yükselişle 98 bin 624 puandan tamamladı.
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