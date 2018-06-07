Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Merkez Bankası'nın bugün yaptığı 1.25 puanlık faiz artışı kararını değerlendirdi. Zeybekçi, "Merkez Bankası’nın almış olduğu kararın, Türkiye'de gerçek anlamda faizlerin, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşmesini sağlayacak, enflasyonla köklü mücadele anlamında adımlar olarak gördüğümüz sürece desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Merkez Bankası faizleri 1.25 puan artırarak yüzde 17.75'e çıkarmıştı.