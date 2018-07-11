Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin cari açık rakamlarını açıkladı. Merkez Bankası açıklamasından öne çıkan rakamlar şöyle:
* Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 516 milyon ABD doları artarak 5.885 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 57.637 milyon ABD doları oldu.
* Bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 678 milyon ABD doları artarak 6.498 milyon ABD dolarına, birincil gelir dengesi açığı 214 milyon ABD doları artarak 1.156 milyon ABD dolarına yükseldi.
* Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 768 milyon ABD doları artarak 1.907 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 549 milyon ABD doları tutarında artarak 1.697 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.
* Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 218 milyon ABD doları artarak 1.100 milyon ABD doları oldu.
* Bir önceki yılın Mayıs ayında 254 milyon ABD doları net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 138 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.
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* Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 703 milyon ABD doları azalarak 429 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
* Portföy yatırımları 1.015 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 24 milyon ABD doları ve 1.169 milyon ABD doları net satış yaptığı görülüyor.
* Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 493 milyon ABD doları net borçlanma, diğer sektörler ise 59 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.
* Diğer yatırımlarda 255 milyon ABD doları tutarında net giriş oldu.
* Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduat sırasıyla 2.234 milyon ABD doları ve 607 milyon ABD doları net artış kaydetti.
* Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 160 milyon ABD doları ve 51 milyon ABD doları net geri ödeme yapmışken, diğer sektörler 1.482 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.
* Resmi rezervlerde bu ayda 2.823 milyon ABD doları rezerv azalışı gözlendi.
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