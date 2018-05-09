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Merkez Bankası'ndan dolar için yeni hamle

Merkez Bankası, yükselişi durmayan dolara karşı bir hamle daha yaparak TL döviz depo ihale tutarının 1.25 milyar liradan 1.5 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı. Bu hamle ile piyasadaki dolar miktarının artırılması hedefleniyor

09.05.2018 - 10:04 | Güncelleme:

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarı 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir.

Buna göre, halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir." denildi.

Merkez Bankası bu hamle ile piyasadaki dolar likiditesini artırmayı hedefliyor.

Dolar, kararın ardından hafif bir gevşeme ile 4.34 lira seviyelerine geriledi. 

Dolar karardan önce 4.37 TL seviyelerine kadar çıkmıştı.

TAKVİMİ DE GÜNCELLEDİ

Öte yandan Merkez Bankası, 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi de güncelledi. Buna göre anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 5,3 milyar ABD dolarından 7,1 milyar ABD dolarına ulaşabilecek.

İKİ GÜN ÖNCE DE HAMLE YAPMIŞTI

Merkez Bankası, iki gün önce de ROM (Rezerv opsiyonu mekanizması) döviz imkanı üst sınırını düşürmüş ve yüzde 55'ten yüzde 45'e çekmişti. Böylece 2.2 milyar doların bankaların kullanımına geçeceğini duyurmuştu.

Merkez'in bu klararının ardından kurlar hafifçe gevşese de arkasından yurtdışındaki dolar yükselişine bağlı olarak yeniden yönünü yukarı çevirmişti.

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Yorumlar 23
  • Misafir 14 dakika önce
    1 tl karşılığı 1 dolar olacaktı yine kandirildik
  • Misafir 17 dakika önce
    önce doları piyasadan çekmek için halka dolar bozdurtun sonra da piyasada dolar arttırın ? çok ilgimç bir ülkeyiz çok.
  • Misafir 18 dakika önce
    daha cok bizim para kaybediyor gibi daha cok su an
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