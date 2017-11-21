Merkez Bankası'ndan dövize karşı hamle

Merkez Bankası, bankaların gecelik borç alma limitini sıfıra düşürdü. Bankanın bu kararı, 22 Kasım'da devreye girecek.

Merkez Bankası kararının ardından dolar kuru 3.97'li seviyelerden 3.95 TL sınırına geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) 22 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürüldü.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlendi.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR

TCMB'nin kararının ardından tüm fonlama geç likidite penceresinden yapılacak. Böylece ağırlıklı ortalama fon maliyeti 25 baz puan artıracak. Yani ağırlıklı ortalama faiz yüzde 12 seviyesinden 12.25'e yükselecek.

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