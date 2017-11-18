Son Dakika: Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olmasının planlandığını, 2018 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağını bildirdi.

İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ BANKALAR KATILABİLECEK

Açıklamada, ihalelerde vadenin 1, 3 ve 6 ay olarak gerçekleştirileceği ve ihale tarihlerine ilişkin takvimin kamuoyuna düzenli olarak duyurulacağı belirtildi.

İhalelerin geleneksel (çoklu fiyat) yöntemle gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, "Çoklu fiyat yöntemine göre ihaleyi kazananların işlemleri, kendi teklif fiyatlarından gerçekleştirilmektedir. Her bir bankanın ihalede verebileceği maksimum teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 20'si ile sınırlı olacaktır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ihalelerin saat 16.00'da TCMB piyasa veri dağıtım sistemi aracılığı ile duyurulacağı ifade edildi.

Duyuruların, veri sağlayıcısı firmalar tarafından kamuoyuna ve işlem yapacak bankalara ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, ihalelere döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankaların katılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, ihale sonuçlarının bildirimi ve teminat koşullarına ilişkin şunlar kaydedildi:

İhale 15 dakika sürecektir. İhaleye miktar ve vadeli kuru içerecek şekilde teklif atılacaktır. Vadeli kur teklifleri en yüksekten en düşüğe göre sıralanıp, ihale tutarından kesilecektir. Sonuçlar ihale kesildikten 15 dakika sonra açıklanacaktır. İhaleye gelen toplam teklifler, ihale miktarını aştığı takdirde, miktar oransal olarak dağıtılacaktır. Bankalar, vade süresince TCMB nezdinde vadesi gelmemiş döviz pozisyonlarının yüzde 2,5'i oranında teminat bulunduracaklardır. İşlemlerin ve teminatların değerleri TCMB gösterge niteliğindeki döviz satış kuru kullanılarak günlük olarak belirlenecek, fiyat ve kur hareketleri gibi nedenlerden dolayı ilave teminat istenebilecektir.

Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi şöyle

İHALE TARİHLERİ VE MİKTARLARI (MİLYON USD)

TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 20 Kasım 2017 Pazartesi 150 100 100 21 Kasım 2017 Salı 150 22 Kasım 2017 Çarşamba 23 Kasım 2017 Perşembe 150 24 Kasım 2017 Cuma 27 Kasım 2017 Pazartesi 150 100 28 Kasım 2017 Salı 150 29 Kasım 2017 Çarşamba 30 Kasım 2017 Perşembe 150 01 Aralık 2017 Cuma 04 Aralık 2017 Pazartesi 150 100 100 05 Aralık 2017 Salı 150 06 Aralık 2017 Çarşamba 07 Aralık 2017 Perşembe 150 08 Aralık 2017 Cuma 11 Aralık 2017 Pazartesi 150 100 12 Aralık 2017 Salı 150 13 Aralık 2017 Çarşamba 14 Aralık 2017 Perşembe 150 15 Aralık 2017 Cuma 18 Aralık 2017 Pazartesi 150 100 100 19 Aralık 2017 Salı 150 20 Aralık 2017 Çarşamba 21 Aralık 2017 Perşembe 150 22 Aralık 2017 Cuma 25 Aralık 2017 Pazartesi 150 100 26 Aralık 2017 Salı 150 27 Aralık 2017 Çarşamba 28 Aralık 2017 Perşembe 150 29 Aralık 2017 Cuma

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