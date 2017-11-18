Son Dakika: Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olmasının planlandığını, 2018 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağını bildirdi.
İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ BANKALAR KATILABİLECEK
Açıklamada, ihalelerde vadenin 1, 3 ve 6 ay olarak gerçekleştirileceği ve ihale tarihlerine ilişkin takvimin kamuoyuna düzenli olarak duyurulacağı belirtildi.
İhalelerin geleneksel (çoklu fiyat) yöntemle gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, "Çoklu fiyat yöntemine göre ihaleyi kazananların işlemleri, kendi teklif fiyatlarından gerçekleştirilmektedir. Her bir bankanın ihalede verebileceği maksimum teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 20'si ile sınırlı olacaktır." bilgisine yer verildi.
Açıklamada, ihalelerin saat 16.00'da TCMB piyasa veri dağıtım sistemi aracılığı ile duyurulacağı ifade edildi.
Duyuruların, veri sağlayıcısı firmalar tarafından kamuoyuna ve işlem yapacak bankalara ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, ihalelere döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankaların katılabileceği aktarıldı.
Açıklamada, ihale sonuçlarının bildirimi ve teminat koşullarına ilişkin şunlar kaydedildi:
Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi şöyle
|
İHALE TARİHLERİ VE MİKTARLARI (MİLYON USD)
|
TARİH
|
1 AY VADELİ
|
3 AY VADELİ
|
6 AY VADELİ
|20 Kasım 2017 Pazartesi
|150
|100
|100
|21 Kasım 2017 Salı
|150
|22 Kasım 2017 Çarşamba
|23 Kasım 2017 Perşembe
|150
|24 Kasım 2017 Cuma
|27 Kasım 2017 Pazartesi
|150
|100
|28 Kasım 2017 Salı
|150
|29 Kasım 2017 Çarşamba
|30 Kasım 2017 Perşembe
|150
|01 Aralık 2017 Cuma
|04 Aralık 2017 Pazartesi
|150
|100
|100
|05 Aralık 2017 Salı
|150
|06 Aralık 2017 Çarşamba
|07 Aralık 2017 Perşembe
|150
|08 Aralık 2017 Cuma
|11 Aralık 2017 Pazartesi
|150
|100
|12 Aralık 2017 Salı
|150
|13 Aralık 2017 Çarşamba
|14 Aralık 2017 Perşembe
|150
|15 Aralık 2017 Cuma
|18 Aralık 2017 Pazartesi
|150
|100
|100
|19 Aralık 2017 Salı
|150
|20 Aralık 2017 Çarşamba
|21 Aralık 2017 Perşembe
|150
|22 Aralık 2017 Cuma
|25 Aralık 2017 Pazartesi
|150
|100
|26 Aralık 2017 Salı
|150
|27 Aralık 2017 Çarşamba
|28 Aralık 2017 Perşembe
|150
|29 Aralık 2017 Cuma
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