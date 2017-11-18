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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi!

Son Dakika Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen haberlere göre Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanıyor

18.11.2017 - 10:44 | Güncelleme: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olmasının planlandığını, 2018 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağını bildirdi.

İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ BANKALAR KATILABİLECEK 

Açıklamada, ihalelerde vadenin 1, 3 ve 6 ay olarak gerçekleştirileceği ve ihale tarihlerine ilişkin takvimin kamuoyuna düzenli olarak duyurulacağı belirtildi.

İhalelerin geleneksel (çoklu fiyat) yöntemle gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, "Çoklu fiyat yöntemine göre ihaleyi kazananların işlemleri, kendi teklif fiyatlarından gerçekleştirilmektedir. Her bir bankanın ihalede verebileceği maksimum teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 20'si ile sınırlı olacaktır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ihalelerin saat 16.00'da TCMB piyasa veri dağıtım sistemi aracılığı ile duyurulacağı ifade edildi.

Duyuruların, veri sağlayıcısı firmalar tarafından kamuoyuna ve işlem yapacak bankalara ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, ihalelere döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankaların katılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, ihale sonuçlarının bildirimi ve teminat koşullarına ilişkin şunlar kaydedildi:

  • İhale 15 dakika sürecektir. İhaleye miktar ve vadeli kuru içerecek şekilde teklif atılacaktır. Vadeli kur teklifleri en yüksekten en düşüğe göre sıralanıp, ihale tutarından kesilecektir. Sonuçlar ihale kesildikten 15 dakika sonra açıklanacaktır. İhaleye gelen toplam teklifler, ihale miktarını aştığı takdirde, miktar oransal olarak dağıtılacaktır. Bankalar, vade süresince TCMB nezdinde vadesi gelmemiş döviz pozisyonlarının yüzde 2,5'i oranında teminat bulunduracaklardır. İşlemlerin ve teminatların değerleri TCMB gösterge niteliğindeki döviz satış kuru kullanılarak günlük olarak belirlenecek, fiyat ve kur hareketleri gibi nedenlerden dolayı ilave teminat istenebilecektir.

 

Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi şöyle

İHALE TARİHLERİ VE MİKTARLARI (MİLYON USD)

TARİH

1 AY VADELİ

3 AY VADELİ 

6 AY VADELİ
20 Kasım 2017 Pazartesi 150 100 100
21 Kasım 2017 Salı 150    
22 Kasım 2017 Çarşamba      
23 Kasım 2017 Perşembe 150    
24 Kasım 2017 Cuma      
27 Kasım 2017 Pazartesi 150 100  
28 Kasım 2017 Salı 150    
29 Kasım 2017 Çarşamba      
30 Kasım 2017 Perşembe 150    
01 Aralık 2017 Cuma      
04 Aralık 2017 Pazartesi 150 100 100
05 Aralık 2017 Salı 150    
06 Aralık 2017 Çarşamba      
07 Aralık 2017 Perşembe 150    
08 Aralık 2017 Cuma      
11 Aralık 2017 Pazartesi 150 100  
12 Aralık 2017 Salı 150    
13 Aralık 2017 Çarşamba      
14 Aralık 2017 Perşembe 150    
15 Aralık 2017 Cuma      
18 Aralık 2017 Pazartesi 150 100 100
19 Aralık 2017 Salı 150    
20 Aralık 2017 Çarşamba      
21 Aralık 2017 Perşembe 150    
22 Aralık 2017 Cuma      
25 Aralık 2017 Pazartesi 150 100  
26 Aralık 2017 Salı 150    
27 Aralık 2017 Çarşamba      
28 Aralık 2017 Perşembe 150    
29 Aralık 2017 Cuma      

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Yorumlar 57
  • Misafir 2 dakika önce
    Faiz arttırmaya mecbur kalacaklar.
  • Misafir 4 dakika önce
    Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre % 37,6 arttı öncekinde küçük hata var.
  • Misafir 14 dakika önce
    7.618.218.000 $ 17 günlük (Kasım 2017) ihracatımız. Turizm İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2017 Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre 7,6 arttı
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