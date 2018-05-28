Merkez Bankası'ndan bir süredir beklenen sadeleşme hamlesi bugün geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı ve bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitleneceği belirtildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda;

• Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitlenecektir.

• Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir. Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır."

DOLAR VE EURO GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın bu hamlesinin ardından dolar ve euroda da düşüş görüldü. Açıklamadan önce 4.66 TL seviyesinde olan dolar 4.62 TL'ye gerilerken, euro ise 5.40 liranın altına sarktı. Ardından dolar 4.60 TL'nin de altını gördü ve 4.5980 TL'ye indi. Euro da 5.37 TL'ye geriledi.





ŞU ANDA POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 8

Merkez Bankası'nın resmi politika faizi şu anda yüzde 8 seviyesinde bulunurken, politika faizinin yerine kullanılan Geç Likidite Penceresi faiz oranı, geçtiğimiz hafta yapılan artırımla yüzde 13.5'ten yüzde 16.5'e çıkarıldı.

— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) May 28, 2018

— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) May 28, 2018

SADELEŞME SÜRECİ TAMAMLANDI

Merkez Bankası'ndan gün içinde yapılan diğer açıklamada ise kararın ayrıntılarına yer verildi. Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme süreci tamamlanmıştır" denilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir. Para Politikası Kurulunca söz konusu faiz oranları ayrıca ilan edilmeyecektir.

Fonlamanın haftalık vadeye kaydırılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüştür. Bu süreçte, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut para politikası duruşuyla uyumlu gerçekleşmesi amacıyla 7 Haziran 2018 tarihine kadar (dahil) gecelik borç verme ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranları % 16,5 olarak uygulanacaktır.

Bir hafta vadeli repo ihaleleri miktar ihalesi yöntemiyle düzenlenecek, her bir bankanın verebileceği toplam teklif tutarı ilan edilen ihale tutarının en fazla % 30’u kadar olabilecektir.

Günlük repo ihale miktarı belirlenirken ikincil piyasa gecelik faiz oranları ortalamasının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı civarında oluşması hedeflenecektir.

Bankalar ihtiyaç duymaları halinde Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ile BIST bünyesindeki Repo-Ters Repo ve Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarlarında Merkez Bankası borç verme faiz oranından borçlanabilecekler, likidite fazlalığı oluşması halinde ise limitsiz olarak Merkez Bankası borçlanma faiz oranından Merkez Bankasına borç

verebileceklerdir. Tüm katılımcılar HMVKŞ tarafından ihraç edilen TL cinsi kira sertifikası karşılığında, borç verme faiz oranı üzerinden kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo imkânından yararlanabileceklerdir.

Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 18 Temmuz 2016 tarihi öncesinde geçerli olan limitlerine eşit olacaktır.

Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede gerçekleştirilebilecek GLP işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 olarak uygulanacak, borç verme faiz oranı ise yukarıda özetlenen yöntemle belirlenen gecelik borç verme faiz oranına 150 baz puan eklenmesi yoluyla hesaplanacaktır. Para Politikas

Kurulunca GLP faiz oranları ayrıca ilan edilmeyecektir.

Gün içi limit uygulaması mevcut şekliyle devam edecek, gün içi limit tutarı Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitlerine eşit olacaktır."

'PROAKTİF BİR DURUŞ'

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, yayınladığı notta Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği 300 baz puanlık GLP artışının ardından, Banka’nın para politikasında aktif rol oynamaya devam etmesi ve bu politika adımının devamının sadeleştirme adımı ile getirilmesi gerektiği üzerinde durduklarını hatırlatarak, "Sn. Çetinkaya’nın dün finans çevrelerine verdiği “sadeleşme” sinyalinin ardından Merkez Bankası hemen hemen düşündüğümüz şekilde bir politika adımı attı." dedi.

Erkan, "Merkez Bankası’nın kararının piyasalar tarafında da yansımasının olumlu olduğunu, kurun 4,60 bandının altına doğru gerilediğini gözlemlemekteyiz. Merkez Bankası, geleneksel bir para politikası aracı olmayan GLP kullanımını bırakarak iletişimini netleştirdi ve daha öngörülebilir oldu. Eskiden 7,25 – 8 – 9,25 olan faiz koridoru 15 – 16,5 – 18’e yükseltildi. Mevcut sıkı duruşun resmileştirilmesiyle, Merkez Bankası’nın bağımsız politika adımları attığına dair de güven tesis açısından önemli… Merkez Bankası bu adımını 7 Haziran’ı beklemeden attığı için de proaktif bir duruş sergilemiş oldu.



Bundan sonra hedef enflasyonla mücadele ve bu alanda da reformist bir ekonomi yönetimiyle konsensüs içinde proaktif hareketler olmalıdır." dedi.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi Bloomberg HT'ye adımın doğru olduğunu belirterek "Para politikası duruşu açısından ilave sıkılaşma anlamına gelmiyor, sadece mevcut durumu daha normal çerçeveye taşımak olarak görüyorum. Tabii ki koridorun alt ve üst sınırları da yukarı taşınmış oluyor. Açıklamada GLP'den bahsedilmiyor. Muhtemelen devam edecektir, büyük olasılıkla daha yukarılarda bir yerde oluşacaktır. O da sonraki dönemde kullanılmayacaktır.." değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası'nın bu adım sonrası 7 Haziran'da bir adım atıp atmayacağı sorusuna ise Bürümcekçi "MB son toplantı notunda ilave sıkılaşma cümlesini çıkarmıştı, yani aslında 300 baz puanlık faiz artışının yeterli olduğunu düşünüyor, şimdiki düzenleme de sıkılaşma olarak algılanacaksa 7 Haziran'daki toplantıda bir şey yapmasına gerek kalmıyor" yanıtını verdi.

ÇETİNKAYA İŞARETİ VERMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde ana fonlama kanalı olarak yeniden haftalık reponun kullanılmasının planlandığını kaydetmişti.

Çetinkaya, "Simetrik bir koridor olacak. Önümüzdeki günlerde haftalık repodan fonlama yapmayı, belli seviyenin etrafında dar bir bantı işleve geçirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.